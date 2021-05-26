中聯辦訪基層 市民有何期待？（文：洪錦鉉） (09:00)

從人員規模上看，是史無前例。據報道，中聯辦這次總動員，是從高層到香港、九龍、新界地區工作部，可以預期落區探訪市民的中聯辦人員數目將是相當多的，人員數目本身就是一個重要的信息。

從政治層面上看，是具「方向標」。這是在中央政府推動全面落實愛國者治港、完善香港選舉制度時的重要舉措，雖只是探訪，關心香港基層市民的生活和住房所需，但難免有政治解讀。

從探訪時間點上看，是與民同在。中國共產黨在1921年7月成立，今年是中國共產黨成立100周年的大慶，中國共產黨是一個具有民本思想、為人民服務的執政黨。中聯辦在7月份探訪香港市民，有評論指是作為其黨慶的活動；筆者認為，大規模的探訪活動，是透過行動了解香港人對經濟民生的訴求，彰顯中國共產黨關心香港人所想所急。

從行動時序上看，是殷切期待。國務院副總理韓正，今年3月在兩會期間參加香港代表團的審議時，發表講話指出，解決香港住房問題難度很大，「但總要有開始的時候」。現在完善選舉制度正在立法會討論，今年9月選舉香港選舉委員會的代表，12月選舉立法會議員，2022年3月選舉行政長官。中聯辦總動員在7月左右探訪基層市民，意味着對國務院副總理韓正關心香港人住房問題的延續，傳遞着對之後產生的愛國治港者在解決住房問題的共同行動期望。

土地房屋不易解決 但行動最緊要

此時此刻的「消息透露」，言之鑿鑿，朋友們均認為不是空穴來風。從實行香港《國安法》到完善香港選舉制度，香港議論和紛爭20多年的政治問題得以迅速解決。而土地和住房問題，是自香港特區成立以來，市民所關注的民生問題，也一直爭議不斷，朋友們的心裏是有所期待的：「直接掌握民情民心，我對中央有信心」、「示範作用，特區官員一定會感到壓力」、「中央一般不出手，出手非一般」、「土地和房屋不易解決，但行動最緊要，希望香港自己搞好，唔使阿爺出手」……

作者是香港青年時事評論員協會會董、城市智庫召集人