香港人與惡的距離（文：馬仲儀） (09:00)

必然有人質疑：你怎可把香港和伊朗比較？當然，香港和伊朗在文化、宗教和政治上都十分不同，但有一點相似，香港現在也從自由開放境地慢慢走上封閉、強權之路，真的難以估計他日我們和伊朗、朝鮮等地還有多少的不同。電影由4個獨立故事組成，它們都圍繞着死刑和其執行者，我認為導演想探討人民應如何面對不義的法規，尤其是當平民也被要求一起執行不義之法時。

不知不覺可能做了惡行

香港沒有死刑，暫時也沒有兵役，我們跟電影說的事情好像十分遙遠。另一方面，愈來愈多不公義的事在香港發生，自己不知不覺間也可能做了惡行：僱主可能為了經營，忽略了尊重員工選擇用藥的自由，意圖逼員工接種疫苗；在教育局的高壓管制下，無論同意政府提倡的理論和教材與否，為了保存工作，老師們只好盡量跟從。就算我們不用參與某些惡行，為了避免攻擊，或因覺得發聲也不能阻止什麼，大家都不再去斥責每天不停聽到的歪理、政府不停推行的不合理措施，「說非成是」的一天會在香港出現嗎？

令人痛心的事每天不斷發生：大批市民、議員和政治人物因社會運動和各種政治原因被重判或無限期收押，近日天氣炎熱，他們在監獄裏的情况令人擔憂；一個又一個區議員因宣誓事宜請辭，他們都曾經努力服務社區，為地區政治帶來新景象；我尊敬的朱凱廸和范國威因初選被控告《國安法》罪名，現被無限期收押，他們除了解散團隊、辭去議席，近日更宣布退出政壇。政權要牢牢的掌控香港，各級議會無一倖免，也一併解決那些努力挑戰社會不公和政府差劣表現的人。面對這些，香港人十分無力，只有無奈地默默接受。雖然不捨，但只能尊重他們的決定和心存感激。長此下去，我們的心會否鐵起來，再也不會感到悲哀？

勿拋棄心中衡量善惡的尺

坦白說，我也不懂得面對這樣的「新香港」；心中憤慨，但非常疲憊，更怕自己會變得麻木，慢慢習慣這一切。古有孟母三遷，離開香港，的確可令自己心靈有片刻平靜，尤其是為人父母的，總希望子女能在較安穩的環境下接受教育。若留在香港，我們應如何與「惡」保持距離？

電影中有角色接受了當死刑執行者，那令他們的生活充裕，也為他們帶來其他的利益，但內心不得安寧，甚至被身邊人離棄；另一角色堅持着不得殺人的信念，被安排作行刑者那晚十分痛苦，看似懦弱的他竟起來反抗，踏上叛變和逃亡之路；電影中拒絕跟隨政府和接受惡法的人，都會遷離城市，過着與世隔絕的生活，有角色因此失去專業人士身分和公民權利，多年來未能與被送出國的女兒相認，但至少得恬靜生活。

每一個人心中都應有一把衡量善惡的尺，大家的尺可能不盡相同，只希望大家不會因在亂世，便把它拋棄，蒙蔽着心神過活。

作者是醫生