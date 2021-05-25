酷熱監獄 要你坐得辛苦（文：梁美儀） (09:00)

這年多以來，由於大量參與政治運動人士被判入獄或被拒保還押，令社會多關注在囚人士在獄中的待遇及處境。當然有人會認為，在囚人士被監禁，就是要他們受到懲罰，讓他們反省自己的過錯，難道要他們在獄中「歎世界」？

社會應尊重所有人的固有尊嚴

本港社會近年雖然急遽變化，但若我們仍然希望向外聲稱香港是一個先進文明國際城市的話，那整個社會應尊重所有人的固有尊嚴，不論他們的社會地位，以至當下狀况如何，即使他們正身陷囹圄。為在囚人士提供一個安全及符合人道原則的羈押環境，一直是懲教署向外宣揚的宗旨。不過，隨着被還押的立法會前議員尹兆堅，因在牢中受酷熱天氣困擾，受出熱痱等健康問題困擾，就再次喚起大家注視在囚人士的福利。

在囚者失去自由，本身已是最大的懲罰，但當局是否有必要令他們在極為炎熱的天氣下「坐得辛苦」？外國不少地方都關注在疫情的酷熱天氣下，在囚人士的待遇問題，為在囚者提供更多飲用水、增加淋浴次數及「放風」休息時間，已是基本改善措施。

人生中曾經歷27年牢獄生涯的南非已故總統曼德拉曾言：「有說，沒有進過監獄的人，不能真正了解一個國家。當要評價一個國家，不是看它如何對待社會上最上層的人，而是看它如何對待最低層的人。」我們又當如何評價香港這個「家」？

作者是資深傳媒工作者