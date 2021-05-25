酷熱監獄成香港新地標？（文：劉進圖） (09:00)

看到石牆花組織替囚犯請命，要求改善監倉過分酷熱的現况，在政治掛帥的香港，部分建制派人士可能會幸災樂禍，認為泛民主派自討苦吃，監獄環境愈是惡劣，愈能夠突顯對抗中央、觸犯法律帶來的惡果，有殺一儆百的政治效用。其實，泛民中人只佔在囚人士一個很小的比例，只不過他們知名度較高，而他們的支持者又向來活躍，較為懂得在互聯網世界上發聲，容易引起海內外關注，他們面對的不人道待遇，其實是全港約7000名在囚人士（2020年9月數字）共同面對的災難。建制派人士中，也有一些過去曾不幸遭逢牢獄之災，筆者盼望他們本着人道立場，為囚友說幾句公道話。

最重要改善囚室通風安排

香港是一個石屎森林，不少人居住在舊樓，或者沒有空調的劏房，每到夏天便苦不堪言。監獄的環境更加惡劣，窗戶往往因保安緣故不准打開，許多囚室密不通風，在30多度的高溫下，就像蒸籠一樣，囚友只能不停用扇狀物撥涼，或者在洗手間不停用涼水來為身體降溫，徹夜無法安睡，一些身體較差或皮膚敏感的囚友，因此患上各種疾病。這些都是客觀存在的問題，不會因為泛民人士被囚或獲釋而消失，只會隨着氣候暖化及監獄管理僵化而不停惡化。

要讓在囚人士免受酷熱虐待，可行的辦法很多，最重要的是改善囚室的通風安排，倘若囚室面積狹窄，天花板或牆身無法安裝風扇，也可以在通道上擺放風機，就像食環署轄下街市那樣，增加空氣流通，同時派發膠盆，方便囚友盛水，敷濕毛巾為身體降溫。

香港是中國境內最富庶文明的國際都市，是現代化中國的一張名片，而這張名片現在蒙上了污點，就是人權與自由顯著倒退，京港兩地官員對外的辯解是，為了恢復社會秩序，不得不訂嚴法用重典。可是，已經被定罪的囚犯，或者尚未定罪但還押等候審訊的被告人，他們對社會治安的威脅已經消失，政府仍任由監獄維持不人道對待，讓囚友每天承受酷刑一樣的折磨，這苦况通過探視親友的哀鳴與疾呼，傳到世界每個角落，國際社會也許搞不清楚新疆的再教育營是怎麼一回事，但肯定知道香港的監獄是人間地獄，國際社會將通過這個視角來理解新中國——如果連香港這最先進文明的城市尚且如此，內地禁閉營舍的情况就更不堪設想了。

作者是資深傳媒人