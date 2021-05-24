移民與否 很多時是個階級問題（文：鄭立） (09:00)

事實上，對於香港人而言，幾十年來移民也非新鮮事，借來的空間，借來的時間，是香港人揮之不去的夢魘。從六七暴動去到今年，不是害怕香港衰亡，就是害怕連最後離開機會也失去。害怕突然失去一切，先買個保險，是很多人的心態，這也是人之常情。

移民代價多數沉重，放棄已有的職業、居住地、生活習慣，甚至親人朋友，再加上思鄉病，很容易令人懷疑自己的決定是否正確，加上人在異鄉的寂寞，所以才需要圍爐取暖。還記得《富貴再逼人》有一段，戲中人移居加拿大，在當地的傳媒工作，就說在加拿大做傳媒，要盡量講香港不好的新聞，就是因為大家想要有一種去到移民選擇是正確的感覺，同時，也希望在異鄉能盡量增加自己人。

很多人沒有條件移民

這種動機與處境，是可以體諒的。但也必須體諒的是，總會有相當的人反對移民。因為對於香港大部分人來說，移民並不是一個選擇，而是沒有選擇。有一段時間，我時常看到一些政府官員，抱怨香港市民不滿意他們的施政，他們可以選擇移民離開香港時，我總想起晉惠帝的「何不食肉糜」，因為這不是選擇，很多人單純就沒有條件去移民。

大部分人移民不了，是因為沒錢，在香港長期在生存邊緣的無產基層，根本就不可能有錢去做投資或創業移民，也無樓可賣。有些人就算靠自己找到一份好職業，但可能要照顧全家，家裏還有老幼要養，不僅要錢也需要照應，這些人根本沒有辦法離開。哪怕現在有些國家大開方便之門，他們恐怕連自己一個人在外國生存半年的生活費也湊不出來，誰為他們的生存負責？

有些人需要多些本地支援

除此之外，身犯官非、坐監，或者有刑事紀錄的人，也是走無可走，或者無法取得良民證。對於這些人而言，移民並不是一個選擇，而是沒有選擇，正如移民者希望多些人移民一樣，這些人倒過來也需要多些人在本地支援自己，否則他們未來的人生會更惡化與絕望。

我並不是說移民就不對，或者叫人移民就不對，但我認為，如果對方單純就沒有選擇，那與其責備對方，不如協助改善對方的條件，例如幫助對方階級上流，那這個考慮才會變得可行合理。

作者是專欄作家