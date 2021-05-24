抗疫兩難：低民望政府與疫苗信心危機（文：黃偉豪） (09:00)

香港的疫苗接種率，遠遠低於其他高收入的國家和地區。根據路透社的疫苗接種網站（COVID-19 Vaccination Tracker，註1）的資料，直至5月23日為止，以接種了最少一劑的人口比例來計算，在主要國家和地區中，接種率最高的是以色列，高達60%，排第二的是英國，有56%。而香港人所熟悉的加拿大及美國，接種率分別有50%及49%。但是，香港的疫苗接種率，據路透社網站，卻只有16%（按港府數據，約為19%）。問題的癥結在於，用一個超低民望的政府，來推動接種疫苗，對於增加市民對疫苗的信心，形同抱薪救火，反而加劇了問題的嚴重程度。

解決兩難關鍵：政府有否決心突破盲點

特區政府如今面對一個兩難，第一是政府自己的超低民望，第二是市民對接種疫苗的信心危機。在這情况下，要同時挑戰這兩難，即由一個缺乏民望、自己也不被市民信任的政府，去增加市民接種疫苗的決心，可謂難上加難。要解決這個兩難的困局並非沒有可能，關鍵是政府是否有決心，首先去突破自己的盲點，拋棄固有思維，追上現今疫苗推廣和抗疫策略的最新理論和研究。

要突破固有思維，第一步便是先要明白政府目前推廣疫苗接種的策略的特色和局限，以了解問題所在。香港的問題是過分政府主導，主要是由上而下，用高高在上的官僚的技術角度、威權政府的家長式心態，及專家身分的不容挑戰立場，認為有硬繃繃的科學數據支持，便可強迫被視為愚昧無知和冥頑不靈的市民，去接受疫苗。

應對疫情不止科技 涉及社科人文範疇

對於一向不是太着重民意的政府，採取以上的立場，相信沒有太多人會感到十分意外，如果不是因為這種態度，特區政府的民望，也不會淪落至今時今日的田地。問題在於，在科學包括了醫學界的研究上，早已推翻了政府現時的模式和策略，落後和頑固的其實是政府，多於社會或市民。

在今年3月，著名的科學期刊《自然》（Nature）便刊登了一篇題為「從新冠病毒中復蘇：科學不足以拯救我們」的文章（註2）。文中清楚及強而有力地指出，要把世界從新冠病毒疫情中拯救出來，除了我們經常提及的STEM科目，即科學（science）、科技（technology）、工程（engineering）及數學（maths）外，還需要有SHAPE，即是以人及經濟為本的社會科學、人文學科及藝術（social sciences, humanities and the arts for people and the economy）。背後的道理非常之顯淺而有力，就是很多涉及應對疫情的政策，包括了疫苗的接種及抗拒（vaccine hesitancy），已遠超了對死物和科技的研究，而涉及對人類的行為、思想、理念及價值的認知，而後者正正是社會科學及人文學科的範疇。

要增強信任 需增加公眾參與

在以上的原則下，即使是在有關疫苗接種的醫學研究上，也早已推翻了現時特區政府所採用的、以官僚及專家至上、而不斷由上而下向市民施壓的一套。早在10年前的2011年，權威的醫學期刊《刺血針》（Lancet）已發表了一篇題為「應對疫苗信心缺口」（Addressing the vaccine confidence gap）的文章（註3）。文中一開始便開宗明義地指出，疫苗的接種率並非純由疫苗是否有效的科學或醫學的硬數據所決定，還取決於心理、社會文化及政治等多項因素。

更加重要的是，文中也指出，在時移世易下，再不可以視接受疫苗的民眾為無知或被動的一群，在教育水平增加、互聯網及社交媒體的興起下，民眾是有智慧、有學習能力，及能自我動員、組織和充權的一群。因此，文章的一個重要結論和建議是，要增加疫苗的接種率和認受性，爭取公眾信任（public trust）是必須的，而要增強公眾的信任，絕對不能單靠強調及宣傳有關疫苗的醫學數據，而是要增加決策的透明度及過程中的公眾參與（public engagement）。亦即是說，民眾的角色再不是停留在病人的身分，或是沉默和被動的疫苗接種者，而是整個決策過程的合作伙伴。

民眾最信獨立專業醫護

其實，早在這篇《刺血針》文章發表前幾年，醫學期刊《疫苗》（Vaccine）已發表了一篇關於英國疫苗接種的民眾調查的論文（註4）。它的結果除了是和《刺血針》的文章互相呼應，強調公眾信任對疫苗接種率的重要性外，更加突顯了另外3項發現：第一，不少不願意接種疫苗的民眾，並非完全反對疫苗，在原則上推翻疫苗的科技或政策，只是擔心疫苗對自己身體健康的影響；第二，民眾對於獨立和專業、不受政府控制的醫護人員的信任度為最高，這一類醫護人員，對增加公眾對疫苗的信任幫助最大；第三，民眾對政府的信任度不高，由政府負責主力推廣疫苗，是最差的選項，甚至帶來反效果，增加民眾對疫苗功效的焦慮和懷疑。

強硬「谷針」 隨時使「反疫苗」成另類抗爭

綜合了以上文章的分析，真正在疫苗接種上大落後與背道而馳的，是政府多於市民。在民望負數下，由政府帶頭推廣疫苗並非明智之舉。在決策過程中，也完全沒有公眾參與，有份參與的只是專家，而且只局限於醫學專家，當中連一個社會科學或人文學科的學者也沒有。即使是醫學專家，其角色也只是被諮詢，而非決策者。在市民最信任的醫護人員上，政府的多種控制和多番打壓，遠至處分曾參與要求政府封關抗疫行動的醫護人員，近至建議引入海外醫生，均打擊了本地醫學界的獨立自主，使這本可增加市民對疫苗信心的支柱的公信力被削弱。

由此可見，世界再不缺乏增加公眾信任及疫苗接種率的良方，但卻仍然缺乏有足夠決心和動機服用這些良方的政府。在這困局下，政府仍不願意實事求是，對症下藥，一意孤行地用各式各樣的強硬手段來「谷針」，隨時使「反疫苗」行為成為了市民的另類抗爭行動，觸發新一波的社會運動。

註1：tmsnrt.rs/3hL8Np9

註2：Shah, H. (2021) COVID-19 recovery: Science isn't enough to save us. Nature, 591 (March), 503.

註3：Larson, H., Cooper, L., Eskola, J., Katz, S., & Ratzan, S. (2011) Addressing the vaccine confidence gap. Lancet, 378 (August), 526-535.

註4：Casiday, R., Cresswell, T., Wilson, D., & Panter-Brick, C. (2006) A survey of UK parental attitudes to the MMR vaccine and trust in medical authority. Vaccine, 24, 177-184.

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任