不作迎難而上卻喜「見難即躲」的教育局（文：楊志剛） (09:00)

北京90後火星探測女神

這位來自北京的火星探測女神名叫鮑碩，1992年出生，北京理工大學畢業。女神男神在香港是稀有動物，但在國內，根據媒體報道，北斗衛星、嫦娥探月、天問一號等世界尖端項目的核心科技團隊，平均年齡只有30多歲。在各類控制中心指揮中心隨意挑一位，都是神級青年。

像她這樣的大學生，香港亦有無數。但香港有無出過女神？我想來想去，只想到一位，就是較火星女神大一歲、曾經一度被數以萬計港男封為「女神」的游蕙禎。她2016年獲選為立法會議員，是香港最年輕的立法會女議員。她的貼地名句：「就算我哋𠵱家想去扑嘢，都搵唔到房扑呀」（意即「欲做愛而無房」），使她名重一時。她在議員宣誓就職時，以「People's Refucking of 支那」侮辱國家民族，引起眾怒，最後高等法院裁定她宣誓無效，取消議員資格。游女神變成墮落天使。是什麼教育制度教出這樣的香港大學生？

北京火星女神的家，離航天控制中心不過40公里，但她每年回家的次數卻屈指可數。她說，從年頭到年尾，大家沒有休息一個完整的假日。農曆新年，「天問一號」開啟了環繞火星之旅。「為此，春節假期我們也一直守候着它」，「很多人長時間都回不了家，幾乎每天深夜都在忙碌着，通宵達旦更是家常便飯」。春節前大半個月，鮑碩早早給家裏買好了年貨，用半天假期穿過整個北京城，回了一趟家，馬上又匆匆趕回控制中心，臨別時心有內疚不能陪父母過年，只能調皮又無奈地對父母說：「我的工資卡隨便刷哈！」

這一句「我的工資卡隨便刷哈！」，是何其豐足的天倫樂，因為包含了為國承擔的榮耀、為民爭光的驕傲，以及讓父母感到無上光榮的孝道。她母親是鋼鐵廠工人，父親是出租車司機。我從香港遙想北京，幾乎看見女神父母笑得見牙不見眼，然後對鄰居佯裝一分抱怨、笑藏九分驕傲的說：唉！我們女兒搞什麼火星探測，忙到連新年都不能陪我們一天哈！

港青蒙塵能怪誰？

香港神級青年變成墮落天使的遠遠不止因參與黑暴而被捕的4000多名學生。典型個案不是數十名街知巷聞的頭面人物，而是數以千計被人遺忘了的蒙塵天使，如港大女生許嘉琪。她和北京火星女神同是90後，在港大成績優異，義務替弱勢社群補習，擔任義工照顧流浪貓狗。充滿愛心的她夢想成為教師，她會是學生眼中的女神教師。但她在怒火街頭的旺角向警隊投擲玻璃樽，被判監3年。她被押上囚車時不禁垂淚。香港女神蒙塵，她和她的父母能怪誰？

火星女神也有犧牲。鮑碩為了能堅守崗位，在任務前一個月就偷偷早起做準備：每天只睡3小時；任務前兩周，兩天睡覺一次。「我想試試在小睡的情况下，能否保持思路清醒。開始那幾天會熬不住，但後來就慢慢習慣了」，可以長時間不喝水、不吃飯、不休息。這是承擔、責任和犧牲帶來的驕傲和榮耀。

港青不缺機會 缺國家情懷民族認同

香港很多人說：香港青年缺乏機會。真的嗎？香港很多有心人投放大量心血，創造機會給香港青年。例如由董建華、梁振英去年牽頭發起的「香港再出發大聯盟」，連同多名有心人，四處奔波籌募了2000多份為去年本港大學畢業生專設的「筍工」，是平時搭通天地線也未必拿到的黃金機會，如在華為、騰訊等工作，讓青年釋出渾身解數，與全球競爭者一決高下，令廢寢忘餐變為驕傲、通宵達旦成為樂趣。筍工雖獲大學大力推廣，但不少畢業生聽見是「大灣區」或內地，已搖頭擺手。筍工2000多份，應徵者三數百人。如此黃金機會，香港青年就是不去伸手。

香港青年缺乏機會？實情是香港200年來的10代青年，從來沒有像今天香港青年享有如此黃金機會：融入國家的奇蹟發展，成為奇蹟的參與者；融入大灣區的飛躍，成為飛躍的一員。香港青年缺乏的不是機會，缺乏的是國家情懷、民族認同。

教局把核心決策推卸予委會

香港一整代青年抗拒自己的國家，原因有多方面，但第一問責人，是教育局。教育界人士多年來對教育政策的嚴重缺失大聲疾呼，但教育局聽者藐藐，在中央強力撥亂反正之下，在其他政府部門開始迎難而上時，教育局卻示範「見難即躲」。通識科荼毒學生多年，教育界人士呼籲要取消其「必修必考」的地位，但教育局只作小修小補。通識科既然要改名，理應開宗明義，改為國民教育科。但堂堂政策局卻拒絕擔當，索性把改名的責任推卸給別人，搞笑地搞了一個「重新冠名科目委員會」，真是雙重搞笑。何謂「冠名」？收了他人慈善捐助或商業贊助，然後把該人所選擇的名字冠在自己頭上，是為「冠名」。例如李嘉誠捐助了香港大學醫學院，港大便將醫學院冠名為「李嘉誠醫學院」。教育局把通識科「冠」了什麼名？國民教育不要「冠名」，要「正名」！

教育科目的「冠名」是見難即躲，教育政策核心決策更加是見難即躲，包括最重要的課程發展、考評等關鍵決策，全部推卸給一連串諮詢委員會、發展委員會等等。設立這些委員會的精神，是廣納善言以助決策，教育局卻把它們用來逃避決策。香港無數神級青年蒙塵，他們和他們父母要怪的，就是怪教育局。

作者是教育工作者