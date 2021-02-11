ViuTV和MIRROR擊中的市場缺口（文：陳帆川） (09:00)

ViuTV和MIRROR紅，不是一兩個人說了算。簡單地看看3個風向標：傳媒報道頻率、Google趨勢榜和連登熱門帖文，相關內容急升。ViuTV在Google上的搜尋次數，罕有地超越了TVB，歷史上只出現過一次，就是ViuTV在2018年直播世界盃。至於MIRROR的搜尋量也乘着演唱會的熱潮而追平TVB，實現一隊男團追平一個台。

再看看YouTube上的發燒影片榜，本周至少有兩條關於MIRROR演唱會的影片，猜兩段片是誰的出品？

答案是「立場新聞」。

這可能是香港的寫照——市民由追看示威直播，變成追看MIRROR。

只要不討人厭 港人已收貨

很多人分析，這出於香港人在政治上無力，於是寄情吃喝玩樂。這在雨傘運動後其實也出現過，不過香港人當年要吃喝玩樂，比現在的自由度更大。除了沒有因疫情而受困，還可以自由選擇喜歡的明星、頻道，亦可自由地發言。

今時今日，不但黃色政治人物、媒體、KOL、商店遭到封殺，香港人即使想看看娛樂八卦聽歌消遣，也要抵得住明星藝人前仆後繼地作出肉麻的政治表態，可謂想麻醉自己，也沒有麻醉藥。

ViuTV的崛起正好填補了市場缺口。它不用在政治上討人歡心，只要不討人厭，香港人已經收貨，並自動將「支持年輕人」及「打敗無綫」的兩個願望，寄託在它身上。當然，除了這個大背景，它在內容和營銷策略上也非常成功。

避免政治表態，似乎是各行各業所追求的新定位，也暫時是政權與港人都能共同接受的空間，但有些人似乎並非這樣想。

給MIRROR的「死亡之吻」

最近有人建議找MIRROR鼓勵市民打疫苗，又有人建議政府幫MIRROR打進大陸市場。這些死亡之吻，對主打本土情懷的當事人來說，是道難題，對支持者來說也是個無法面對的現實。香港人的要求已經不多，能否就讓大家在娛樂的領域，繼續自得其樂？

作者是新聞工作者、文化評論人