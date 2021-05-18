群眾造星贖回對現實的盼望與控制（文：阮穎嫻） (09:00)

男團當紅成社會現象

現在連立法會議員及政府官員都要提及MIRROR及ERROR的名字，明星由娛樂版洗版到港聞版，家喻戶曉，蔚為奇觀。當中當然要多謝大台出盡法寶，揶揄一眾可愛少男。前輩教落，不要花力氣嘲笑地位比你低的人，費事益咗對家。現在既不知道誰益了誰，也不知道誰地位較低。

要解釋為什麼出現這個現象，離不開社會大勢。韓團在全球紅了不止10年，各國娛樂公司看到成功方程式爭相仿效，香港以前也有天堂鳥、拾音社，女團就有As One及Super Girls，As One更被送到韓國特訓、拍音樂錄像（MV），歌曲有韓文版，上過韓國的音樂節目，但現在MIRROR及ERROR老嫩通殺的現象卻是另一層次。

前兩年的社會運動加上肺炎，令到香港市民身心俱疲。社會運動儼如宗教，大家不計付出，為着自己認為是對的事去奮鬥去努力，結果撕裂了無數家庭。

那種失望以及整個社會的低氣壓，令人喘不過氣來，大家需要另一種寄託，需要離開，需要釋懷。娛樂在荷李活是一件很政治化的事，但除了超大型社會事件，及偶而以時事嬉笑怒罵的節目外，以前香港娛樂較少沾染政治；每天工作讀書，辛苦一輪後，可以聽歌睇戲作為娛樂，放鬆心情，「日頭猛做，到𠵱家輕鬆下」正正是上一代香港人的寫照。舊時香港人喜歡的明星，因為政見及到大陸搵食，而被香港fans離棄，香港人需要新的明星，新的寄託。

食正心靈真空 以實力大紅

MIRROR及ERROR兩年多前出道，恰巧食正飛躍的黃金時機。初出道不為人認識，作品不多，應對傳媒及表演技巧還有空間精進，時機未到。3年恰恰好，既新鮮，又有經驗，儲了一堆fans，再碰上這個時空，有樣貌，有才華，演出令人擊節讚賞，然後就大紅了。

姜濤生日當天，銅鑼灣鋪天蓋地的宣傳，都是fans自己付錢買的，可能大部分與其公司無關。之前我在《明報》的文章〈韓流追星經濟圈〉（2020年11月24日）詳述過韓國fans團的行為，香港的fans也跟隨了這模式。在演唱會分顏色為隊員應援，買氣球、花牌等等，去過韓星演唱會的，早已見怪不怪。銅鑼灣的廣告牌都是姜濤，如果姜濤出年更紅，fans又要在他生日當天買下所有廣告牌，會不會有廣告位的業主「起釘」呢？由於廣告缺一不可，需求缺乏彈性，業主可藉此收取更貴的廣告費。

上了年紀的朋友感到最詫異的，是姜濤代言什麼，fans都會考慮買，如果是快速消費品還好，價格相宜買得起，但即使是昂貴的高級品牌，fans也願意大花金錢，只要找他搞活動，場地必然人山人海。當紅偶像真能點石成金。

偶像崇拜與類宗教

之前我在《五夜講場——學人串社科2020：政．教學》中討論過宗教與類宗教。其實偶像、政治明星、KOL與宗教有相似之處。

首先，宗教需要中心思想和神話。這個就由他們出道的電視節目賦予。當年剛出道，沒有太多人留意，翻看節目，細味他們奮鬥的過程，那種熱血和夢想就是他們的中心思想。姜濤的一句「要成為亞洲第一」，將香港的名譽和命運與其事業扣連，「姜濤好，香港就好」，非常聰明。第二，要有教主，這就不用說明了。第三，有經書可以傳播和流傳。他們的MV、歌曲、參演的節目就是他們的經書。

最後當然要有儀式及群眾體系。偶像崇拜的儀式，是夾錢買廣告牌和花牌，攜手去聽演唱會買紀念品，在烈日當空下排隊幾個小時買偶像的扭蛋。有信眾、有活動、有組織、有捐獻，儼然就是一個宗教，處理了心理上的需求。當然比起真正的宗教，追逐明星的人生指導教化功能較小。

商人着眼偶像帶來的利益。一般人使錢精打細算，但只要感性超於理性，能夠使的錢就多了。買禮物給偶像是開心事，買禮物比收禮物更開心，這跟買禮物送給意中人一樣，只博偶像一笑，雖然偶像收禮太多，未必份份記得住。

Fans能花錢，一是仿效了韓國的做法；二是通常年輕偶像吸引的只有年輕人，年輕人錢少，以不吃午餐、節衣縮食的方法，買偶像的演唱會門券及商品，但年輕偶像能吸引到師奶、Auntie、白領上班族、公司老闆就不得了，她們錢多的是，是high-functioning fans。這個組合，其實跟大型社會運動的組合一樣，不止是一小撮激進社運分子，不止是情竇初開的少女，而是各個階層的人。

參與造星另類充權

在社會運動裏，很多人願意捐錢，希望能達成一些願望，或者得到心靈慰藉，聆聽及課金予KOL像神父講道、教會奉獻。買偶像商品，幫偶像造燈牌、賣廣告，也是一種參與造星的過程。日本的AKB48就是殿堂級例子，fans透過買唱片得到投票券，讓自己喜歡的成員排名提升，在下次演出時站在舞台中心位，其他得票低的成員只能站旁邊或後面。近來中國也有人為「打榜投票」，買了大量與節目聯名的牛奶，以取得在盒內的投票碼，而把幾十噸的牛奶傾倒。韓國節目《Produce 101》系列也聲稱是由「國民製作人」投票選出最後勝出的組合，後來被發現有人操控票數，變成一個醜聞。

這些例子，都是大眾能夠參與的造星過程。大眾參與公民社會，希望以微小的聲音和力量，推動社會改變。經歷過去數年，不少人需要填補心理空虛。現今媒體多向，娛樂公司即使大灑金錢，要聯同媒體谷星變得愈來愈難。造星，才是從下而上，市民可以控制的事。那正正就是「姜糖」（姜濤fans）所說的「捧得紅你都可以踩低你」，你的成就我有份，除了喜歡你，還可以控制你的命運，這就是「充權」的意思；偶像與fans，其實是權力關係。這些「星」他日若失去光環，或權力關係受破壞，群眾就會追求其他寄託。

作者是港大經管學院講師