立法管「假新聞」注定「倒米」（文：劉進圖） (09:00)

如立法 媒體不敢冒險刊出「爆料」

如果香港立了法例，發布虛假新聞信息屬於刑事罪行，新聞媒體的日常運作必然有變，如無確鑿的書面證據，就算有可靠消息人士「爆料」，也不敢冒險刊出報道，尤其是可能得罪權貴，或揭發官員失誤的報道，以免被政府針對，遭到調查及檢控，就像香港電台前監製蔡玉玲那樣。

這樣，假如記者收到可靠消息，指警隊國安處長光顧無牌按摩店遭查牌「斷正」，但警隊大力封鎖消息，記者可以怎樣做？寫電郵向警隊公關人員求證？肯定石沉大海。索性不聞不問？有負專業操守。記者處於兩難境地，查證不獲回覆後，可能選擇把信息放到海外網站，靜觀事態發展。這樣，香港媒體少了一則重要的新聞，但互聯網上多了一條難辨真假的消息。屆時，警務處長還會坦白承認嗎？

把真的新聞一併扼殺

舉出這個例子，是想說明一個基本的道理：所謂假新聞未必是假，倘有證據顯示報道虛假，政府及親建制媒體自然會口誅筆伐，錯報的媒體也就要承擔聲譽受損的代價；若立法規管，則必然會把真的新聞一併扼殺，令香港信息封閉，容易滋生腐敗。其實，官員們並非不明白這個道理，只是在新的政治環境下，他們奉命要消除社會上的反對聲音，營造表面和諧的假象，才會考慮制訂針對傳媒的「假新聞」法例。

收緊信息自由 豈非自毁長城？

新聞媒體受到嚴厲管制，不敢也不能發布政府不喜歡的消息，這在內地已經成為常態，就連互聯網也受到嚴格監控，政府可以禁止或消除某些信息在網上流通，種種真假信息只能設法流出境外，或者在私人通訊中隱晦地傳播。與此相比，香港這一制本來享有巨大的信息自由優勢，但繼《國安法》與政制大改動後，特區又醞釀一系列收緊信息自由的法例，禁止「起底」，限制查冊，打擊「假新聞」，香港這一制的優勢正迅速消失，這豈不是自毁長城嗎？

或許有人會說，新加坡也有法例管制「假新聞」啊，而且執政黨還明目張膽地用來對付反對黨，香港何不有樣學樣？新加坡在維護新聞及資訊自由上，向來不如香港，這是過去香港官員經常掛在口邊的，吸引國際投資者時總會提及，今後恐怕不可以了，因為香港正以新加坡為師，學習新加坡式社會管制。既然這樣，跨國商人為什麼要捨新加坡而取香港？新加坡大概還不至於把傳媒老闆未經定罪便長期囚禁兼凍結資產。

作者是資深傳媒人