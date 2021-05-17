要革新經濟必先強化管治（文：朱兆麟） (09:00)

港人愈住愈細，但住屋開支佔收入比例卻持續高企，狹窄產業結構限制了廣大市民，特別年輕人上流改善生活的希望。早有經濟學家指出，資本主義容易助長財團積累資本作壟斷、壓制勞工權益，加劇貧富懸殊，損害社會長遠發展。政府過往長期任由市場自由發展，導致商家專注最能獲利的地產、金融，中產人士熱忱於投資樓市、股市作資產增值；炒賣熾熱下，其他產業例如文藝、醫藥，以至人工智能等科研產業都長期遭冷落；加上本港目前除《最低工資條例》外，欠缺勞工保障，既無標準工時，又缺乏失業救濟金、退休保障等社會安全網，市民難以安居樂業。

新選制非「三級議會」

袁彌昌的文章把新選舉制度下的立法會比喻為法國大革命前的「三級議會」，筆者並不同意，但卻值得引以為戒。當時的法國「三級議會」最大問題是第一、二級的神職人員及貴族獲益於稅收制度，希望維持現狀毋須繳稅，漠視普羅民眾利益，終致處於第三級的平民不滿，觸發法國大革命。

本港的新選舉制度有助落實「愛國者治港」，使社會擺脫政治之爭，聚焦於民生事務，有利政治清明，吸引更多商界、專業人才參政。但另一方面，過往確有議員專注選舉工程及曝光以爭取選票，當選後卻自視為特權階級，輕視民生議題，未能有效向政府反映民意及提出建議。

吸納更多專業人士參政

立法會功能組別議席覆蓋多個專業界別，包括法律、會計、金融等，代表着對社會及經濟具影響力的精英，未來政府應研究加強其定位，例如委任他們進入相關政策的長遠規劃委員會，參與制訂業界政策發展藍圖；讓他們擔任其業界的諮詢小組主席，協助政府推出政策時蒐集業界意見，或於推行預算案前建議中長期策略性經濟規劃。

政府要增加專業人士發聲的機會，避免傾斜個別利益團體，致力吸納更多專業人士參政，成為政府管治梯隊的人才庫，同心協力推行新的產業政策、完善勞工權益、改善居住環境等不同範疇，創造公平、公正、充滿發展機會的社會，才能解決社會深層次矛盾，讓市民安居樂業。

作者是香港政治及管治學院召集人