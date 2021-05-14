警棍要代替記者的筆桿？（文：曾志豪） (09:00)

由「假記者」到「生安白造」報道「假新聞」，警察大打開口牌要立法規管。

問題是，誰來定義假新聞？

鄧炳強最愛用的兩個例子，一個是模擬港鐵車廂小孩舉槍令人聯想8．31的圖片，一宗是報錯奧斯卡最佳男配角撐香港社會運動的新聞。

前者鄧炳強已經不再提是假新聞，因為所有新聞材料都是真實的，而鄧炳強至筆者執筆之時未有向「假新聞」指控道歉；後者《蘋果》已經發出更正聲明，承認報錯，硬要說傳媒在這事情上「生安白造」，未免有矯枉過正之嫌。

若以此為標準：

早前《大公報》大字標題，指控Chickeeduck公然販「獨」商品，「售賣煽暴產品，明目張膽宣揚『港獨』」。結果國安處派大批警察圍封搜查店舖約一小時，至筆者執筆之時未拘捕任何人，也未有扣留任何商品；也就是說，國安處沒有發現店舖「販獨」和售賣「煽暴」、「宣揚港獨」的產品。

那當日《大公報》的新聞，是否鄧炳強口中的「生安白造」的假新聞？為何沒有道歉更正？鄧炳強也不提這宗新聞？是走漏眼？是雙重標準？還是「假新聞」之說只是打壓異己的工具？

沒官方回應就不報 只是做「傳聲筒」

「假新聞」後遺症，便是令傳媒不敢報道沒有「官方權威證實」的消息，譬如國安處長蔡展鵬涉嫌光顧「無牌按摩店」的新聞。

Now新聞台把已經出街的相關新聞突然下架抽起，據報理由是「在獲得『官方回應』前，不能報道有關新聞」。

理論上，這的確是避免「假新聞」的有效方法，因為只報道官方的消息，當然不會「假」；但是，傳媒若用「在獲得『官方回應』前，不能報道有關新聞」之方式，則不是監察權力、也不會追尋真相，而只是做「被動傳聲筒」。更何况，傳媒不報道，官方如何回應呢？更重要是，凡官方都是真實的嗎？譬如警隊報考人數下跌，鄧炳強認為是因為市民覺得警察工作辛苦、又會被人起底云云；傳媒若不加批判思考，對這個講法就照單全收當作「新聞」，或許這才是「假新聞」吧？

作者是傳媒工作者