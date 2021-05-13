可能改變世界的社交媒體小功能（文：陳帆川） (09:00)

facebook發明的「讚好」按鈕，培養了全球人類「打卡」的習慣。事無大小，都要先打卡，以別人的讚好去滿足自己的虛榮心。在社交平台上，每一個看上去微不足道的小功能，背後都可能有一支產品團隊去測試與經營，不能小覷。

社媒推「發帖前溫馨提示」

Twitter上周推出「冒犯提示」功能，當用戶想發出一條疑似具冒犯性的推文，就會收到提示，提醒你刪除或修改推文。如果用戶堅持，也可以照發不誤。Twitter稱，這項功能自2020年5月展開測試以來，約三成用戶在收到提示後會修改或刪除推文。而當用戶接收過一次提示後，日後的冒犯推文數量，平均會減少一成。

至於facebook則正測試另一項提示功能，當用戶想轉發一條新聞，而自己其實並沒點進去看過，facebook會彈出一則指示，鼓勵用戶看了新聞才轉發。其實Twitter早在2020年6月已測試此功能，並發現有效，於是很快地將其擴展至更多用戶。現在facebook照辦煮碗，先挑選小部分用戶測試，看看反應再說。

這些簡單不過的提示功能，為何不早做？因為它們會影響用家體驗，使大家罵人罵得不夠過癮，分享新聞時也不能一氣呵成。提示一彈出來，情緒打斷了，興致大減，對社交平台就顯得沒那麼上癮了。

更具威力的或是「內心提示」

如果溫馨提示可以潛移默化地改變一個人，有什麼比這些外在提示更具威力？答案可能是用戶自己的內心提示。在按讚前、發帖前、轉發前，自己問自己，這樣做有沒有問題？當自己懂得審查自己，冒險的機會肯定大減，比起外在提示更有效。

今時今日的香港，不少人已經有這樣的習慣，在表態或發言前，時時警醒自己，不過不一定是為了虛擬世界的和諧，而是為了免卻日後的報復和麻煩。

制度上一處又一處的小改變，足以造成強大的潛移默化效果。你又有沒有發現自己有什麼不同了呢？

作者是新聞工作者、文化評論人