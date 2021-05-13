善用北區校網優勢 發揮村校多元特色（文：蔣旻正） (09:00)

鄉村學校位處香港教育系統的邊緣，以一種特殊的形式存在。教育局並沒有明確的定義，籠統地說，村校有以下數個特點：位處鄉村；本來是為該鄉村居民籌辦的私塾，或由村民捐地予政府辦學；地方較大，建築物主要只有一層；教育規模相對較小。從政府文件裏可見，不論是城規會、教育局均會用上「村校」一詞形容上述學校，反映政府內部對於教育有着「市村之別」的共識。

村校跟貼教育潮流 儼如平民式國際學校

隨着香港經濟和社會發展，村校在保留自身特色下與時並進，不斷改善教育質素，比如說區內金錢村何東學校設有多媒體教室，供學生學習剪片技術，配合新興的「STEM」（科學、科技、工程及數學）教育模式，為學生帶來多元發展。村校四周綠草如茵，多能提供「市校」罕見的草地小型足球設施，而且環境幽靜，學生更接近大自然，推行環保教育時寓教於行，事半功倍，以見識及體驗教授相關的自然知識，提升教育效果。校園的環境有利實施學界趨之若鶩的芬蘭式教育。與此同時，村校的歷史因素，造就其具有不可取代的人文價值及鄉土特色。

村校普遍面積較大，學生擁有更多空間活動筋骨，強身健體。與多層密集的市校相比，完全是另一回事。當然筆者無意否定市校的價值和吸引力，但讓市校和村校並存，讓家長和學童按自己的需要自由選擇，無疑才是他們最大的福祉。

村校向來是政府教育政策的積極響應者。教育局自2009年逐步推行小班教學，迄今十多載，確證此教學模式能夠帶動學生和老師的積極性，師生交流加強，提升整體的教學質素。村校充分發揮自身特色，呼應教育局的教育倡議，實踐了小班教學師生互動的精神，使寶貴的教學資源能夠照顧到每一位學生，歷年更為推廣小班教學創立了良好的嘗試和榜樣。

新界東北發展下 「先殺校後建校」做法不智

新界東北發展如火如荼，古洞北、粉嶺北發展計劃陸續展開。計劃下古洞人口將更趨密集，政府須投放相應的資源去建設教育配套，完善社區發展，長遠而言，學位的需求有增無減。在社區發展的大趨勢下，如果教育局一邊廂漠視村校的特殊性，不加支持甚至殺校；另一邊廂卻要在同區「由零開始」建築兩所全新的小學，實在資源錯配，毫無人情味，亦難免有多此一舉的嫌疑。

在古洞發展下，將來古洞市住宅與現有金錢村的村校距離只有一步之遙，遷到古洞的居民，將會成為「新北區人」、「新古洞人」，他們為何只能接受千篇一律的新城市規劃，而不能擁有「入鄉隨俗」的選擇權，考慮讓子女入讀富有特色的鄉村學校？

政出多門，各部門欠缺溝通，是香港特區政府一直為人所詬病之處。若教育局繼續對鄉村學校不加重視，任其置身於殺校危機見死不救；然後一年半載又盲目跟從「上頭」指令，因應古洞北發展再於相隔不遠處另建新校，如此機械式執行命令，完全不合乎公眾的期望。須知道村校一旦停辦，將隨即衍生廢校的土地空置，亦是十分棘手的問題。

2017年考評局以活化「萃華小學」為題，在虛構的香城中，廢校在考生筆下活化得多姿多彩，但現實中要活化廢校，又談何容易？以筆者服務的大頭嶺為例，村校東慶學校廢置後，校內大樹的樹枝滋長出牆，出現蟲患和塌樹危機，影響到周邊的村民，筆者協助處理村民求助時，發現該處正處於「三不管」狀態，地權處於教育局與地政署之間模糊不清；康文署、食環署本有責處理樹木和蟲患，但由於地域尷尬，亦難以處理。幾經辛苦催迫部門協調，才姑且解決到燃眉之急。地區團體欲申請使用廢校用地，則程序繁複，動輒10年也毫無眉目。可見，殺校又為社區造成另一個「死胡同」，其所引致的社區問題可以預計，在仍可以改變的情况下，政府應盡一切可能「救校」，避免現在任何正在積極求存的村校步上殺校的厄運。

我們期望教育局增加派位政策透明度，以公平的原則對待村校，保留並支持村校發展，維持北區以至香港教育的多元文化發展。

作者是北區區議員、教育工作者