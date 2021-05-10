沒有人想負責任 又怎可能被信任？（文：鄭立） (09:00)

判斷問題與責任問題

首先最基礎的問題是，要讓別人跟隨你的指示，前提是你的指示是對的，而且往績良好。面對一個經常錯誤的「燈神」，大部分人面對其指示，不僅不會跟隨，反而更有興趣逆着做。

而在整個疫情當中，香港政府的判斷持續錯誤，而且犯了很多輕率的過失。不論是一開始叫人不用戴口罩、延遲封關，或者讓船員上岸，以及很多個事後證明一點也不關鍵的關鍵14天，市民沒那麼容易全部忘掉。就算再支持政府的市民，都很難不對他們的決策保持懷疑。

而第二個問題，是責任的問題。作判斷的人判斷錯誤的結果是什麼？客觀來說，就是沒有結果，甚至陞官發財。這是香港這幾年來的一切事情的常態，不論是鉛水、塌天花，去到最後都不會有任何公職人員需要負責，也就是說，作出判斷的人，判斷錯誤的話，社會會有重大損失，但決策者個人卻諷刺地沒什麼損失。

可能對於官僚來說，一件事發生了，沒有人需要丟官負責，人人都沒錯，是大團圓結局。法庭都這樣說了，一切就結束了吧？可是這結局對於市民來說，就是一旦出事的時候，別說追究的對象了，連發泄的對象都沒有。

推銷疫苗不力 只是其中一個症狀

這樣政府又憑什麼去談義務、談責任呢？批評市民不負責任，市民就算不明着恥笑，也只會心裏鄙夷。連靠稅金維生的人都不會為事情負責時，道德勒索交稅的人哪可能生效？有事情錯了，卻沒有人認錯，沒有人負責，播下了這樣的惡因，當然會得出日後的惡果。

持續判斷錯誤，以及有禍事時沒有人負責，代價就是失去威信，推銷疫苗不力，只是其中一個症狀而已。將來會有更多政策難以推行，市民會更不想合作，政府會因為各種事倍功半的強制手段丟掉更多威信，惡性循環下去。

小小一個香港政府，憑什麼逆天而行，跟世間的真理對着幹呢？

作者是專欄作家