在唔知做咩好的時代 以促導作為方法 （文：許寶強） (09:00)

「仲有咩嘢可以做」與「做得幾多得幾多」的對話

表面看來，「做得幾多得幾多」是對「仲有咩嘢可以做」的直接回應。然而，如果前者僅停留於努力提出一些可操作或可實踐的行動（形式），其實並沒有回應後者所包含的一個更深層次的叩問——在既有（也同時被改變中）的社會脈絡下，如何尋找可行的行動實踐，有效走近原初的願景和目標？

要有效回應這根本的提問，於提出「做得幾多得幾多」的同時，恐怕還需要盡量釐清「仲有咩嘢可以做」所隱含的願景、目標、原則和價值，並努力講清楚想「做」或可以「做」的工作，如何能有助「唔知有咩好做」的人走近他們的終極關懷、滿足他們的情感需要。

以追求民主為例：當未來的議會選舉「被完善化」之後，認真地提出「仲有咩嘢可以做」的朋友，其終極關懷，恐怕是在直選/普選倒退的現實下，還可以做些什麼事情來推進他們所重視的民主願景、目標、原則和價值。僅以「鬥長命」或缺乏扣連特定方向的「做得幾多得幾多」作回應，恐怕並不十分有力。問題的重點，是如何在既有的困境下，仍然能夠走近民主的理想，因此所有「做」的建議，必須與有效地推進民主相關。

為此，釐清民主願景、目標、原則和價值具體是些什麼，是首要的工作。如果僅把民主等同於議會或政府首長選舉，那麼面對香港議會的選舉受限，又或世界其他地方所出現的民眾不信任選舉的危機，參與或不參與選舉及相關的地區工作，也許真的無關宏旨，亦確實不容易想到「仲有咩嘢可以做」。然而，倘若我們願意花點時間，釐清共同重視的民主願景、目標、原則和價值的更根本的含意，並以此作為指導行動的方向，提出「做得幾多得幾多」或會更有說服力。

從最根本的意義來說，民主指的是人民的主權，而體現這主權的，是對公共事務的平等和自由的參與，以及由下而上的集體決策。直接普選只是眾多可以體現人民主權的形式之一，若此路暫時不通，並不表示已山窮水盡。事實上，香港過去於社會生活的很多領域，平等自由的參與及由下而上的決策仍然長時期缺席。如果我們能夠在公共選舉倒退的狀况下，於家庭、班房、學校、工會、團契、教會、社區中心、興趣小組、NGOs（非政府組織）等領域，以有創意、可行而有效的行動，開拓或深化民主的踐行，那麼「做得幾多得幾多」的建議，就能夠更直接地回應「仲有咩嘢可以做」所指向的終極關懷和焦慮。

因此，問題是我們能否找出具體的行事方法，在不同領域的日常實踐之中，開拓或深化一些更符合主權在民的操作方式和制度安排，於家庭、學校、工會、NGOs、社福機構、教會等社群生活中，落實及貫徹民主的原則和價值。

由下而上的民主決策過程，通常都涉及十分費時的集體商討，當中需要處理非常複雜的社群差異，嘗試滿足不同持份者的需要。如何在家庭、學校、工會、NGOs、社福機構、教會等組織之中，依據主權在民的價值和原則，設計出相關的程序、有效率的安排，協助社群制定能回應每個成員所需要的資源分配預算和工作生活守則，是以民主作為共同願景的民間社會必須克服的挑戰。

要克服這個挑戰，花時間釐清民主的願景、目標、原則和價值，以及學習設計有效率的商討及決策程序，儘管十分重要，但仍未足夠。更重要的工作，是扣連兩者，令民主的願景、目標、原則和價值能夠轉化成可操作的行動，並讓想做或正在做的各種商討及決策工作，不會偏離主權在民的理念。

應怎樣做才能夠讓大家樂意生活在一起？

過去的民間社會或聚焦民主的願景、目標、原則和價值的釐清，例如學者的分析，又或側重實務的操作，例如NGOs或促導員（facilitators）的行動。嘗試緊扣兩者的討論和實踐，並不多見。社會學學者和資深的促導員Miki Kashtan，是少有的例外。她今年2月出版的The Highest Common Denominator: Using Convergent Facilitation to Reach Breakthrough Collaborative Decisions，為我們提供一種嘗試連接民主原則/理念與實際操作的視野、案例和促導設計。書中最後一章記錄了美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市的一次有關保護兒童法案的立法過程，當中呈現了被邀為市議會做促導工作的作者，如何以十分細緻的設計，協助差異很大甚至觀點對立的立法者社群，進行建設性的對話，最終訂定及通過各方都願意接受及支持的法案。

在介入這為期3年的集體商討及決策過程中，Kashtan引入的聚合促導方法（convergent facilitation），包括透過精心計劃的會議（及之前和之後的）安排，跟參與者共同建立符合透明平等、尊重多元的溝通守則和決策流程，尋找共同接受的核心需要（non-controversial essence），並在此基礎之上，蒐集能夠滿足共同接受的核心需要的各種提案，然後再從這些提案裏聚合共識，作出大家都願意接受及支持的決定。

值得指出的是，共同願意接受及支持的決定，並不一定是每個參與者個人最想得到的結果，而是在理解及重視他人需要的基礎上，建立互信，從而願意稍為放棄自身的執著，以成就最終的共同決定。

除了討論聚合促導方法的理念、原則和案例外，書中的主要章節亦勾畫了作者透過細緻的促導流程設計，如何在一步一步引領參與者作共同決策之餘，亦確保民主與平等的原則。從這角度看，本書也是一本促導工作的務實指南。

進入了「全面管治」新常態的香港社會，不同政見的立場愈來愈走向兩極分化，非此即彼，甚至你死我活；而生活於社交媒體時代、放棄了大台後的民間社會，處於不同位置或擁有不同利益喜好的人，原有的互信連繫備受衝擊，容易跳入各種割裂而細小的同溫層，大社團小組織都容易變得碎片化原子化，合作與共識已然難達，更遑論建立社會的共同願景。社會學者Alain Touraine早年的一本書《我們能生活在一起嗎？》（Can We Live Together?），變成了逐漸分崩離析的香港和世界的一個終極叩問。然而，我們或許可以用另一種方式提出這問題：在這兩極化、碎片化的時代，我們應怎樣做才能夠讓大家樂意生活在一起？Miki Kashtan的經驗和視野，或能有助我們回應這時代的叩問，亦可深化我們對「仲有咩嘢可以做」的反思，以及校正「做得幾多得幾多」的行動。

作者是嶺南大學文化研究系客席副教授