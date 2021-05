居家安老、基層醫療、社保融資（文：周永新） (09:00)

除住屋困難外,香港另一大眾有共識的深層次問題,是年長市民難享妥善的退休生活。退休保障和老人照顧,很早便提出來討論:在港英時代,政府於1967年曾發表報告,題目是《社會保險(包括退休保障)在香港推行的可行性研究》,但礙於當時的政治氛圍,報告發表後即束之高閣;從此以後,政府對於任何涉及供款的退休保障計劃皆持負面態度,直到今天。至於其他安老設施,政府亦早於1972年發表名為《老人服務的未來發展》的工作小組報告,並確立「社區照顧」(care in the community)作為服務發展的方向,與今天的「居家安老」(ageing in place)政策大同小異。