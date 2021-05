烏克蘭局勢連結德國、東歐 歐盟南海佈置齊備——歐美連線圍堵中國成既定現實？（文：尹子軒） (09:00)

要簡單歸納歐盟對中國影響力的弱點,從來莫過於東西歐之間戰略利益的不同,以及亞洲對於歐盟來說有距離上限制:東歐恐俄恐共,西歐對於與俄接觸有更大遐想;中國一直被德國視為美國以外最友好的貿易伙伴和買家;東南亞印太平洋地區,直至近年,對歐洲人來說非常陌生。然而,當北京開始將更多籌碼壓在俄國身上,克里姆林宮在東烏克蘭對於歐盟的武裝威脅,就成為中國在東歐和德國的政治負資產;而南海地區中方對於歐盟積極耕耘的經貿利益的威脅,在美國回歸印太平洋地區的大戰略底下,西歐海權大國們也有更大自由度向北京施壓——的確,中歐之間合作空間仍存,但在歐洲內部利益一致,加上美歐利益高度一致的當下,中美歐三大板塊競爭,短暫形成二打一局面。

中俄軍事外交同盟 將北京和東歐、德國投資努力付之一炬

踏入新世紀,德國傳統右派有着對商業利益更看重,遠超戰略上利益的傾向,然而這種「兩頭蛇」作風在中俄軍事同盟直接威脅到東西歐全球利益之後,不但在德國本土已非絕對主調,俄國在烏克蘭大膽的軍事行動亦令東歐強硬反俄之風吹到了西歐,在泛歐層面逐漸佔據主流。

細心觀察德國國內對於德俄之間的北溪二號(Nord Stream II)天然氣管項目和德國主張斡旋的中歐投資協定的態度,對照執政右派的支持率和歐盟內日漸一致的外交立場,不難看見俄國的威脅如何和中國問題被混為一談,而這個趨勢如何從東歐輻射到德國本土。

自基民盟/基社盟(CDU/CSU)的默克爾2005年上台之後的外交路線,雖大致上可說親歐,然而一旦歐洲利益和德國利益相衝突,默克爾本能地更多時候會選擇「德國優先」,對華議題如是,對俄議題亦是——這也是為何外界看歐盟對外政策偶有「精神分裂」之狀况,比方說布魯塞爾大力制裁俄羅斯,那邊廂柏林政府卻和克里姆林宮打得火熱;歐盟就新疆問題制裁中國官員,而中德之間依然雙邊會談談得歡快的原因。

但在德國今秋將迎來大選之際,這狀况將迎來轉機:領導德國15年的默克爾雖不再競逐連任,執政的CDU/CSU繼任者卻死抱默克爾路線不放,無視了選民間,尤其年輕一代中間派的選民意願。

乘此勢而起的德國綠黨,除在勞工權益上大力抨擊中國,和再次強調形容歐盟和中國是「系統性競爭」(competition of systems),更誓言徹底廢除北溪二號計劃,綠黨的總理候選人比博克(Annalena Baerbock,或譯貝爾博克)更就俄國在烏克蘭邊境的軍事行動發言,指出德國必須為此加強向莫斯科施壓。

然而,北溪二號天然氣管目前依然是CDU/CSU誓死保護的政策果實,新鮮出爐的總理候選人拉舍特(Armin Laschet),就算在2月歐美正考慮就俄國反對派領袖納瓦爾尼(Aleksey Navalny)受毒害以及監禁制裁克里姆林宮時,仍信誓旦旦認為北溪二號是無可割捨的成果。根據Forsa和INSA在4月底至5月初民調,CDU/CSU和綠黨的支持度分別是23%對28%(Forsa民調)和24%對24%(INSA民調),綠黨在高位之餘,執政黨也貼近最低位。

在德國選民開始更偏向於對中俄強硬的政黨之時,歐盟之間東歐和德國的共識亦漸漸浮現。在東歐,一直都被華文媒體高估的「中國—東歐16+1/17+1會談機制」今年幾已無人問津,如果2017年(波羅的海)、2019年(東海)中俄在各自「有地區主義威脅地帶」聯合軍事演習,都尚未是足夠明確的警號,北京政府對於它的「烏克蘭」——台灣——近日頻頻「亮劍」,對於極為依賴歐盟和北約保護傘的東歐國家來說,傳遞的信息明瞭不過。

相應地,對中國的強硬態度在歐洲亦匯集成勢,歐洲人民黨(European People's Party, EPP)的專屬智庫馬田斯中心(Wilfried Martens Centre)政策總監佛羅登斯甸(Roland Freudenstein)4月28日倡議,歐盟執委會在新的歐盟7年預算中撥出資源專責處理研究中國事務的政策工具。目前俄國對烏克蘭的圍困已解,莫斯科早已習慣西方制裁,也不依賴經濟發展支撐它的強國形象,但中國呢?北京在中歐投資協定上讓步後,食髓知味的歐洲諸國,適逢拜登政府對華強硬的大戰略,中歐之間接下來互動和談判,權力天秤難得地倒向歐盟一方。

德、荷、法海軍南海保護「自由航行」 側翼美國印太戰略

如果說烏克蘭和東歐戰線是中歐關係中的副線,而北京不過是被反俄浪潮誤中副車的話,歐盟在中國政府視為自家後院的南海的佈局,可說是有直接衝突。由各成員國官員組成的歐盟理事會(Council of the European Union)4月19日同意並發表了歐盟在印太平洋地區的戰略,聲言歐盟將在「東非到太平洋眾島國」,和以東盟(ASEAN)為首,包括環印度洋聯盟(Indian Ocean Rim Association)及太平洋地區組織聯會(Council of Regional Organisations of the Pacific)等多邊組織,在地區內維護基於規則的國際秩序(rules-based international order)。

4月19日里程碑般的印太平洋地區戰略公布,可說是歐盟自2019年宣稱中國為「系統性對手」(Systemic Rival)後,歐盟對於亞洲局勢最重要的文件。此一舉動,理所當然地是配合美國國務卿布林肯(Antony Blinken)早前高調的亞洲訪問,讓歐盟在此地區樹立戰略框架和美國合作保護雙方利益。整份理事會報告,雖只在保障歐洲產業鏈章節中輕輕提及中國,然而報告重點提及歐盟將必須維護國際仲裁結果,尤其《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)的判決,以保障海域擁有「自由和開放的補給航道」,而UNCLOS海牙常設法庭正正是仲裁決議中國「九段線」主張違反國際法的國際法院。法德荷3個主要歐盟成員國已各自發表亞太政策,並加強在南海地區和其他亞洲盟友的軍事威懾,這主張劍指何方相當明顯。

其中,德國和日本早前(4月13日)方結束雙邊國防會談,日本政府更提出雙方舉行聯合海軍演習。如果成事,德國海軍將是自2002年來第一次進入南海水域。早前有報道指,法國海軍4月中旬以來一直在南海活動;英國伊利沙伯女王號駛往亞洲,荷蘭也派戰艦隨行。歐盟,在終於等來一個重視跨大西洋合作的美國總統後,立意保護自身在東南亞地區的經貿利益。

有美國強大掩護 布魯塞爾在中歐博弈暫佔上風

當然,僅憑此文件斷定美歐之間將馬上開始合作「圍堵」中國並不恰當,因歐盟同時也強調和中國接觸的必要,其中提及恐已「胎死腹中」的中歐投資協定,與自1990年代起常設的亞歐會談(Asia-Europe Meeting, ASEM),反映了中歐之間仍存在小量合作空間。當然,這個空間存在的前提是要中國遵守國際協定,而北京政府行事一般僅憑對於自身實力的估量,而非國際條約的束縛。

然而,在中國一方面在歐盟門口的烏克蘭問題上站在俄國一方,二來北京幾經讓步先獲默克爾首肯得來的中歐投資協定,又因新疆問題和歐盟的相互制裁,在失去歐洲民間支持後,恐已壽終正寢,如果北京政府仍在意歐洲單一市場——這個美國以外最大、消費力最高的已發展國家市場——的話,必須滿足相對應的代價。有了美國強大的掩護,布魯塞爾在中歐的博弈之中暫佔上風。

目前距離德國大選畢竟還有4個多月,下一任柏林政府怎麼看待中俄,將是中歐關係關鍵;接下來中美歐三方博弈要怎麼走,就要看中俄之間革命兄弟情長,還是歐美全球利益夠一致了。

作者是香港國際問題研究所歐洲研究主任