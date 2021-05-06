香港踏入「投訴之都2.0」時代（文：陳帆川） (09:00)

有些人的投訴 就是威力百倍

原來投訴可以輕易打爛鐵飯碗，即使該員工表現良好，講的是利君雅。

兩年前，網絡上傳出港台收到大量涉及利君雅的投訴，網民隨即發起一人一信表揚她，以「平衡」投訴，其後的聯署活動更有過萬人簽名。可以想像，支持她的聲音，肯定大大蓋過反對聲音。當年大家仍然相信，聚沙成塔的力量可以很驚人。

如今證實，聚沙而成的塔再高，原來都不堪一擊。有些人的投訴，就是比起其他人的投訴威力百倍。大家也沒有再問因由，沒有感到意外，而是做力所能及的事，展開備份救亡行動，保存港台YouTube上的珍貴歷史紀錄，並在網絡上奔走相告。

投訴可以輕易投到人家「冇得撈」，香港邁向「投訴之都2.0」時代，而這例子或者只屬冰山一角。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭較早前在電台上直言，公務員內部已「篤灰成風」，相關投訴超過一萬宗，而且大部分都扯上政治。簡單來說，就是打工仔利用真實政治來操弄辦公室政治，藉舉報黃絲來逼走職場上的敵人。

公務員事務局解畫，說公務員投訴沒顯著增加，投訴也沒有過萬宗。實情如何，大家看看身邊的公務員朋友，甚至不是公務員的朋友，有否再在社交網絡上發表政見，便可知一二。

人人怕投訴「篤灰」導致飯碗不保，但亦有例外。恒常為記者提供大量報道材料、堪稱全港最大「篤灰」機構的審計署，上周如常發表審計報告，建議入境處加快處理部分個案。豈料入境處罕有地即日發稿反擊，直指「不懂刑事調查的人胡亂批評」，遣詞用字不留情面。過往政府部門面對民主派和傳媒質詢，都沒有這麼犀利。

在「投訴之都2.0」時代，不同的投訴，面臨截然不同的命運；不同身分人士提出的表揚，也承載截然不同的分量。要承受被投訴的風險，還是要爭取被表揚的機會，很多香港人每天都在抉擇。

作者是新聞工作者、文化評論人