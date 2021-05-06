只有更低的香港新聞自由指數？（文：蘇鑰機） (09:00)

從業員評分8項指標變差 公眾3項

歷年的指數結果可參看圖1。2020年調查中最令人矚目的是，新聞從業員的評分比上一年下跌了4.1分，跌幅之大僅次於2019年（比2018年下跌了4.7分）。從2013至2018年，指數在38至42分之間窄幅徘徊，最近兩年總共跌了8.8分。

細看各項指標的分數，新聞從業員調查中的10個指標均有顯著變化，其中8項指標變差了。每項指標滿分為10，在變差的指標，平均分數下跌了0.4至0.9不等。跌幅最大的指標是「新聞傳媒批評特區政府有所顧忌」（跌0.9分），其次是「新聞傳媒批評中央政府有所顧忌」（跌0.7分）。只有兩項指標有所改善，其一是「新聞記者採訪時受到人身威脅」（升0.7分），第二是「新聞傳媒批評大財團有所顧忌」（升0.4分）。

公眾調查的評分卻從41.9（2019年）微升至42.6，但這個變化在統計學上不顯著，只能說兩者基本沒有分別。從走勢看，公眾的指數評分自2014年緩慢下降，到了2018和2019年有明顯跌幅，2020年的分數水平得以維持。

公眾評分的10項指標中，和上一年相比有3項走向負面，包括「新聞傳媒發揮監察的功效」（跌0.9分）、「有沒有足夠法例去確保記者採訪時可順利獲取所需資訊」（跌0.5分）、「新聞傳媒立場取態多元化程度」（跌0.5分）。走向正面的主要有兩項：「新聞記者採訪時受到人身威脅」（升0.8分）、「新聞傳媒批評大財團有所顧忌」（升0.3分）。公眾對其他指標的評分沒有改變（或沒有統計學上顯著改變），這些指標涉及特區政府、中央政府、傳媒老闆、自我審查等。

從業員和市民評分相差達10.5

比較新聞從業員評分和市民評分的走勢，一直以來前者均比後者為低。在2018年兩者評分最為接近，之後又再拉開，到了2020年兩者相差達10.5分之多。在過去8年，新聞從業員評分的下跌也較公眾的為多。看來有親身體驗的記者對情况更感悲觀，而且不限於個別年份。

「無國界記者」機構每年都調查全球約180個國家和地區的新聞自由情况，並發布評分和排名，最新的調查結果（即2021年報告）不久前公布。自2002年起，香港被列入調查中，該年香港全球排行高踞第18位，之後就開始下跌。2014年排名61，2015年跌至70（2014年發生佔中事件），2016至2019年徘徊在69至73位。到了2020和2021年，香港的排名均為80。雖然這兩年的排名一樣，但在2021年的分數上升了，顯示新聞自由情况變差，因為分數愈高代表自由度愈低。

85%從業員同意「港府是打壓來源」

這次記協的調查有其他值得注意的結果。除了有新聞自由指數評分外，有一條問題詢問：「對比一年前，你覺得香港新聞自由的整體情况如何？」新聞從業員中91.3%回答倒退，只有6.8%說有改善。公眾的回應沒有那麼一面倒，仍有64.1%的人表示倒退，10.3%說有改善。另外有兩條問題，請回應者分別對香港新聞自由程度及新聞自由滿意程度評分。無論是新聞從業員還是公眾人士，這兩方面的評分都較上一年明顯下降。

新聞從業員問卷有詢問，是否同意「香港政府是打壓新聞自由的來源」。2017和2018年的同意比例分別是49.8%和51.6%，2019年升到77.4%，2020年更達85%，顯示過去兩年的情况出現了頗大變化。

絕大多數新聞從業員（九成六以上）均同意，過去一年有些事件損害香港的新聞自由，它們包括訂立《國安法》、警方搜查壹傳媒大樓、警方不承認記協及攝記協簽發的證件、港台編導蔡玉玲採訪查車牌被控有罪、有線電視新聞部大裁員。

從業員對自我審查更為關注

總括而言，香港新聞自由指數的走勢顯示了新聞從業員及公眾的擔憂，同時可能反映香港社會出現的問題。如果以50分為及格分數，從2013年至今，無論是公眾人士還是新聞從業員，他們所給的評分從未達標。公眾開始時評49.4分，可說是差點及格，到去年跌至42.6分，變成明顯不及格。新聞從業員的評分一開始只有42分，即明顯不及格，到了去年的32.1分，就是嚴重不及格。而且走勢持續向下，希望將來不會跌破30分的水平。

新聞從業員身處其中，自然更了解行業運作和很多事件的來龍去脈，所以作出的判斷應更準確。新聞從業員和公眾均同意，2020年因為疫情關係，社會街頭衝突基本消失，記者採訪時受到的人身威脅減低了，而且新聞傳媒批評大財團的顧忌也在減少。和公眾人士不同，新聞從業員對來自政府和傳媒老闆方面的壓力更為敏感，對自我審查的情况更為關注。

大家有興趣知道的是，2021年的新聞自由指數會比去年低嗎？沒有人能夠預知未來，但今年首4個月已經出現香港電台人事變動及方針改變、《蘋果日報》的老闆被判監入獄。如果新聞界再有更多事件，例如傳聞中的立法規管假新聞，2021年的新聞自由指數評分很難改善。

新聞自由受損 大多數人都是輸家

筆者每年都撰文介紹香港新聞自由指數的調查結果。談及2018年情况的文章標題是「香港新聞自由指數再現新低」，有關2019年情况的標題是「香港新聞自由指數急跌 又見新低」。到了2020年，令人想起「沒有最低、只有更低」。何時指數會止跌甚至回升，相信很少人有樂觀的預期，雖然這是大家的共同願望。

其實新聞自由受損，對不同立場取態的新聞機構和從業員均有害無利，對其他行業也是如此。最近收緊查冊政策就是個例子，損害的不單是查車牌的偵查報道，一般商業運作也會受到影響，社會透明度下降，大多數人都是輸家。

以前不少人論及資訊自由的重要性，例如印度社會活躍分子羅伊（Aruna Roy）表示「知情權是生存權」、已故美國參議員麥凱恩（John McCain）說過「過度的行政隱密助長了陰謀理論，減低了公眾對政府的信心」。新聞自由和資訊流通是健全社會的要素，是香港一直以來得以成功的基石，大家要一起珍而重之。

作者是中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長