「執政意志」與「執行意志」要明確分工（文：楊云） (09:00)

政制發展敗在「未建立施政有為管治系統」

在如此背景下，不止是過去的反對派，連建制派亦加入批評政府的輿論場，一場配合新時代需要的政制改革已是必不可少。反思近10年的民主國家的實際經驗，愈來愈難認同「民主」與「良治」有必然的關係。「2020民主認知指數」（Democracy Perception Index 2020）的調查中有一條問題挺有意思，問及受訪者是否認為「我的政府通常為一小群人利益服務」（My government usually acts in the interest of ...... A small group of people in my country），在「民主大國」美國，有52%受訪者認為政府為一小群人服務；而一直被視為「專制」、「威權」的中國，卻只有13%，哪一個國家在民眾眼中更能「為民作主」，高下立見（註1）。故此，政制改革要看實際制度的設計，如何有效建立及支持政府的認受性，並促進良治。香港過去政制發展最失敗的地方，不是有沒有「真普選」，而是一直以來都未成功建立一套能夠施政有為的管治系統。回歸20多年後的今天，仍在談「去殖化」的問題，深層次矛盾未有妥善處理，宏大的策略性發展更是無從說起。

「執政意志」要有政治承擔、為民作主

香港的管治是一個難題，近月來最受批評的對象就是「公務員系統」。平心而論，我們不能否定公務員中的「精英」成分。認識政府內部運作的人，都會知道在這部「機器」中工作，的確要面對很多程序問題，而這些程序問題自有其存在價值。長年被訓練如何操作這副機器的公務員，自然是這方面的「精英」。然而，社會對公務員的批評也不是無的放矢，尤其是最常聽到的一句「為官避事平生恥」，道出了「公務員」出任「政治官員」後常見的短板。

「公務員」與「政治官員」最大的分別在於前者只有「執行意志」；後者要有「執政意志」。「執行意志」的重點是把事情完成，上司滿意，過程中盡量避免出現差錯。「執政意志」的基本要求在於有政治承擔，為民作主，維持政權的正當性。在「一國兩制」、「愛國者治港」的脈絡中，更具體的「執政意志」要求，則可參考港澳辦主任夏寶龍在2月22日的講話中對「在香港特別行政區政權架構中，身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士」的「更高的要求」（註2），在此不贅。

明確建立「技術官僚」與「問責官員」系統

回到「公務員」的問題，一個在「執行意志」系統訓練幾十年的「精英」，往往擅打順境波，不擅打逆境波。要受批評的不是公務員，而是以公務員為管治者的政府系統，也就是將「公務員」錯置於政府政治問責官員位置的系統。所以，香港管治系統最需要改革處理的問題，在於如何在善用「公務員系統」的基礎上，建立一個更完善的新管治系統。一個作為總原則的建議，就是明確建立兩個子系統：「技術官僚」系統與「問責官員」系統。

「技術官僚」系統即是公務員本來扮演的角色，發揮「執行意志」，讓公務員精英在屬於自己的系統內發揮其專業能力。「問責官員」系統即是要建立一個有「執政意志」的管治團隊。一方面要向特區市民問責，另一方面要向中央政府問責。

建立有效旋轉門 並要加強問責制

在這個總原則下，有兩個關鍵位要打通理順。第一，是建立有效的旋轉門機制，讓「技術官僚」系統中的有志之士有機會「轉職」，並提供相應的政治歷練，使其「執行意志」進化為「執政意志」。第二，是問責制要進一步加強。尤其是在立《國安法》、「完善選舉制度」後，政治安全線已很牢固，個別官員問責下台對於整個管治系統穩定性的衝擊有限。值得注意的是，問責制要有效落實，不止是誰人「下台」，而是誰人「補位」，當中更嚴重的問題是有沒有足夠大的Talent Pool，培養更多有「執政意志」的人才。

特區管治改革是一個大課題，具體設計尚要更多有識之士參與建言。將執行意志與執政意志明確區分，是改革的重要一步，這樣才可以有一個真正有意義的政制發展與改革。

註1：bit.ly/3vGEnbm，bit.ly/2SgMcWE

註2：bit.ly/3vIAL8v

作者是香港青年時事評論員協會成員