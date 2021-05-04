中美需要尋找「共存」智慧（文：歐陽五） (09:00)

不過，筆者認為，更值得擔憂的是美國輿論大環境。美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）近日在受訪時說，拜登政府面臨的情况是，現在美國輿論已經開始相信，中國不僅是一個快速發展的國家，更是一個「天生的敵人」。他呼籲美國應對「與中國共存」保持開放態度。

使用「共存」——這一描述兩國關係相處最基本狀態和低互動性的詞語，顯示了基辛格對美國國內反華情緒現實的認知，同時也有為中美關係築底之意。這種「共存」的呼籲，其積極意義在於為中美關係創造冷靜思考、重新認知的空間，暗含期望與可能。

要停止妖魔化、污名化中國

當然，要想實現和平的「共存」，首先要做的是盡快停止妖魔化、污名化中國的攻擊言行。這不僅是降低對立風險的必然需要，也已經是美國正確制定戰略、政策的迫切需要。正如觀察家所說，「中國威脅」竟然已成為美國兩黨的黏合劑，也被作為美國改革或發展某些產業時的最好刺激劑。在美國有識之士眼中，這無疑是危險的，甚至會引發災難性後果。哈佛大學教授約瑟夫．奈（Joseph Nye）就警告美國，誇大恐懼同低估對手一樣危險。

除了美國加大力度污名化中國、時刻以「威脅」論中國，將加劇其內外政策走偏、改革失焦、惡化國內政治鬥爭等這些可怕的後果，必須看到，這幾年美國國內種族歧視愈發嚴重，社會陷入仇恨，「美國優先」民粹主義高漲……長年炒作「中國威脅論」轉移了真正的矛盾焦點，也搭上了美國的自信，使美國社會日益變得敏感、脆弱和偏激——崇尚言論自由，卻打壓像傑弗里．薩克斯（Jeffrey Sachs）這樣質疑所謂「種族滅絕」的良心學者；崇尚開放包容理念的美國高校，卻在煽動反華情緒，令亞裔師生人心惶惶，美國正在恐懼心理下變得愈來愈「不美國」。

回歸常識 尋找「共存」公約數

其次，需要做的是，中美兩國都必須回歸常識，一起撥開重重迷霧，重新把一些根本性的、真正的心結問題拿出來認真審視，深入思考，尋找到兩國「共存」的公約數。

對於美國而言，特別需要回歸的常識有三：

（1）必須認識到當今世界的進步必然包含了中國的崛起和復興。新加坡國父李光耀曾說：「中國參與世界地位重組的規模，使得世界必須在30年或40年的時間內找到一種新的平衡。假裝中國不過是另一個大國參與者，是不可能的，它是人類歷史上最大的參與者。」世界進入新型全球化，中國的成功是其中重要的組成部分，如果中國沒有能夠實現和平崛起，對世界而言將是巨大的失敗。

（2）中國崛起並不意味着美國必然衰落。中國經濟上的崛起與其政治上多邊主義的主張，並不對美國本身的興衰構成威脅，而只是加速了世界去霸權的進程，並不對應美國國力必然衰落。世界去霸權是國際社會民主化的歷史大勢，美國仍掌握着放棄霸權、引領民主的主動權，不必然與自身國力的消長綑綁起來。反而，美國主動去霸權將會贏得世界的尊重，真正有益鞏固其國際領導地位。

（3）文明衝突不是必然，對話和包容是文明相遇的另一種方式。美國不少人將中美之間的競爭說成是兩種文明之間必然的衝突，把前景說得一片悲觀。這是片面解讀了亨廷頓（Samuel Huntington）撰寫的《文明的衝突》。亨廷頓曾說，他所期望的是喚起人們對文明衝突的危險性的注意，將有助於促進世界上「文明的對話」。此次美國面對的，恰恰是歷史上多次發生文明包容共生的中國。美國需要更深入地了解中國的文明，和當代中國對悠久文明的主流價值繼承，校正關鍵認知。

中共誕生百年 是加深彼此理解良機

這一次中美關係的深刻調整，球的確是在美國一方。但是，對於中國而言，也不能只陷入抱怨和回懟各種抹黑、曲解的被動中，而應當更積極增進與外部的溝通，多了解外部視角下的中國，找到自我認知和外部認知的差異，努力去化解誤解和疑慮。

一定意義上，中國共產黨誕生百年正是一次加深彼此理解和認識的良機。作為傳承中華文明包容基因的執政黨，中共要在中國建設的社會主義，是與資本主義國家互鑑並存的。應當通過講好中共百年歷史，讓美國理解中國的心路歷程，尊重中國人對自身道路的歷史選擇，中國也會發自內心尊重其他國家對自己的道路選擇。

總之，中美兩國有識之士必須認識到，只有一起尋找「共存」智慧，不斷深入研究，澄清誤解，開掘出重新聯結兩國內心的理解通路，才能從根本上化解世界這兩個頭號大國的相處危機。

作者是時事評論員