政府籲接種疫苗 如「阿媽教仔」（文：梁美儀） (09:00)

英國曾經是歐洲受新冠疫情影響最嚴重的國家之一，但隨着當地已為全部50歲以上成人接種至少一劑新冠疫苗，達至向最高危9個群組人士注射疫苗這里程碑後，英國疫情已明顯緩和。為推動第二階段接種，英國政府推出以「Every vaccination gives us hope」為主題的宣傳活動，以較感性和正面方法去宣傳，每接種一劑疫苗，都為社會大眾帶來希望。

又如確診個案冠全球的美國，至今已有超過1億人為「完全接種者」（fully vaccinated），但多個州、市政府繼續推出鼓勵民眾接種疫苗的誘因或「獎勵」。西弗吉尼亞州政府便宣布，凡16至35歲完成接種疫苗人士，均會獲得100美元的美國儲蓄債券。在康湼狄格州，每名完成接種者都可到參與計劃的餐廳獲贈一杯飲品。

回看我們的香港，不論是政府第一把交椅，還是主事官員，一談到接種疫苗，就總是以「阿媽教仔」的口脗，怪責未接種疫苗市民「話極唔聽」，一時批評市民抹黑國產疫苗，一時說要令不打針的人知道「有後果」。政府推出「疫苗氣泡」，口裏說是讓完成接種者有更多出行方便，然而單是進一步放寬食肆限制措施，先勿論新增C類及D類兩層防疫限制措施是否過於繁複，但要享受6或8名親友同枱進餐的樂趣，顧客不能選擇如現時般「填紙仔」登記個人資料，而必須使用「安心出行」程式，限制反較之前多。這是鼓勵措施，還是「倒米」措施？

作者是資深傳媒工作者