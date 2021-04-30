什麼是清一色？北京說了算（文：葉健民） (09:00)

幸福之處，是我們成長於1970、80年代，當年區議會選舉方興未艾，港英政府亦開始全力推動代議政制發展，一時間投票權由無到有迅速擴張，令我們對香港民主未來充滿憧憬。那時候我們全情投入選舉工程，通宵達旦在街頭見縫插針掛板宣傳、逐家逐戶上門洗樓、處女下海街站叫咪拉票，那種熱情和興奮，歷歷在目。

所謂完善選制 完全指鹿為馬

我們曾經相信普選之路雖然路途遙遠，但總會有走到終點的一天，目睹公民社會日益壯大，市民參與熱誠穩步上升，我們心懷希望，信有明天。但沒有想過今天北京一聲令下，便把幾代人的努力一筆勾銷，不單令選舉制度倒退回1970年代的專制時期，思想篩查政治特權更是放大到前所未有的荒謬程度。循序漸進邁向普選變成了一個爛笑話，大家明白民主美夢已經到了夢醒時分，不會再自欺欺人。眼前的所謂完善選舉制度，完全是指鹿為馬偷換概念，把代表性等同於被直接欽點人士的社會地位，把政治分贓說成是反映不同利益的正義之舉。但香港市民經過幾十年的民主洗禮，早已明白認定所謂代表性必須有一個以選票表態的授權過程、對行使公權力者有一種問責關係，更重要的是必須有自由選擇的機會。君臨天下，皇命難違，我們只能承受，但黑白是非，大家還是心中清楚。

民主派政黨宜「象徵性參選」

餘下的問題，是民主派還應該參與這種選舉遊戲嗎？北京明言不搞清一色，希望新的議會有點民主點綴，在新制度安全系數幾近百分百的情况下，容許幾個異見人士在立法會無礙大局，亦有利自己與國際社會交往，利多於弊。但她心目中的民主派究竟包括哪些人，耐人尋味。

對北京來說，最理想的情况，當然是傳統泛民政黨願意入局。這些政黨長期參與各級選舉，在社會上擁有穩固民意支持，在民主運動的角色也為國際社會認同，所以假如他們願意接受新的遊戲規則繼續留在議會，對北京來說是最佳局面。

但對泛民政黨來說，這是一個艱難決定。為難之處不在於能否取得足夠提名入閘，因為正如上面所言，北京對他們入局是求之不得，肯定會有選委願意送上提名。主要挑戰是假如他們全情投入積極參選，勢必會引來不少責罵他們背棄原則眷戀權位的攻擊，更會進一步加深自己與年輕一代間的裂縫。

問題是，假如不參與選舉遊戲、全面退出議會，政黨又如何生存？這不單純是資源問題，而是沒有選舉這種以戰養戰的機會，缺少了公共政策的直接參與，整個政黨便會失去了努力的方向，很難長時期維持鬥志，也沒法招攬人才。有人說大不了回到論政團體的狀態，問題是從前的議政環境已經一去不返，言論自由今非昔比，而透過政論去影響決策的空間亦大不如前。所以，對例如民主黨這種政黨來說，全力以赴每區都去爭取一席的策略和完全拒絕均非上策。比較合理的選擇，是只求象徵性參與，重點不在議席多少，而是透過選舉過程去盡情宣揚理念，毫無保留地鞭撻時局，藉此為大家出一口氣，純粹為運動留一點光。

中間派忠奸自有公論

當然，北京對民主派是否願意配合劇情，態度也是無可無不可。對她來說，希望擔當花瓶角色的大有人在。退而求其次，找那些曾有泛民政黨背景、昔日也曾經參與過立法會的政治人物來充撐場面，也是一個選項。這些人物，過去確實對香港民主運動有過付出，也算得上是選舉政治的開荒牛。近年他們大多以中間派自居，意思是既站穩民主立場，也並非逢中必反，主張手法必須溫和合理，堅持與政權有商有量。這種說話人人會講，但能否在兩者間取得合理平衡又是另一回事。

中間派的困難，在於既要取信於民主派支持者，但又要容於北京，但在近年兩邊各走極端的情况之下，要左右逢源談何容易？當下要北京接受你，你便必須無條件認同她以國家安全為重、不惜罔顧港人意願、無視民主倒退的主旋律。要取信於民主新生代，你一定要在各種抗爭中有實戰往績，至低限度，大家會要求你在自由受損人權被削等巨大爭議下，曾經挺身而出表明立場。但試問這些以中間派自居的人，在過去一年來又有否這樣做過？敢問中間派，在目睹香港電台被李百全肆意閹割、蔡玉玲為追求真相卻被定罪、立法會改選被押後、大學學者被無理攻擊等事件時，你們又曾否大聲疾呼強烈反對？假如只選擇在最安全的時候發聲、時刻要首先顧慮如何避免北京不爽，又憑什麼要市民相信你們是站在他們一邊？

民主派這個名稱當然沒有人有專利，但也不是俱樂部永久會籍，上世紀曾經參與過抗爭便會終身被認定為進步力量。日久見人心，要公眾給你持續認證，只能靠恒久堅定的言行一致。市民眼睛雪亮心鏡清明，中間派是忠是奸，自有公論。

「A貨」出現的可能性不低

北京還有一個選擇，就是索性用一批民主派A貨去濫竽充數，並為他們冠以新民主派雅號去打鑼打鼓，製造氣氛。這些表面上沒有明顯政治聯繫、有點社會知名度的青年才俊政治素人，多年在名利場打滾，長期攀龍附鳳強銷自己，為求上位早已做足工夫。這些人大多有點專業背景，甚至一直以開明進步形象出現，但骨子裏卻是唯權唯上，什麼原則立場也只是包裝形象，一切可買可賣，功名利祿才是終極要求。在北京決定全力干預徹底介入特區政治的新常態下，這班人認定期待已久的上位時機已經來臨，近日不斷曝光爭取注目。但在公眾眼中，這班小丑全無公信力，更遑論會接受他們便是民主派。然而若最後走到這一步，就意味着北京對特區政府的所謂公信力、認受性完全不放在眼裏。在政治局面低處未算低的今天，這種鬧劇出現的可能性絕對不低。

什麼是清一色、怎樣才是小相公，今天的牌例是一切由大莊家說了算。眼前的香港人，恍如一群世世代代在打廣東麻將的升斗市民，忽然間被告知原來一直是打北京牌，大家早已犯規一錯再錯，不單要叩頭認錯，還要把以往贏過的錢全數拿出來作賠罪用。莊家打出「新民主派」這張牌，你可以不接嗎？

作者是政治學者