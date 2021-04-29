行錯了路就要扭軚（文：梁美芬） (09:00)

政治是妥協的藝術，成熟的政治家追求的絕不可能是同歸於盡，而是見好就收，歷史的規律也是如此。所謂君子之交「和而不同」，香港的攬炒派幼稚自私，見好不收，猶如放火，最後連自己的生命也賠上火場中。

政治要適可而止，而不是適得其反，玩火者焚人自焚。《憲法》及《基本法》專家王振民教授指，現在香港在「一國兩制」下要完善的工程，乃是補上「一國兩制」中「一國」的部分，這方面，回歸以來，香港並未好好落實。「一國兩制」是一個前所未有的制度，對世界來說也是一種新事物。一開始時行得搖搖晃晃，實屬正常。但教育迷失了方向，一直走下去就會走入倔頭路，這時候必須扭軚。

全國人大常委會於2021年3月29至30日會議，全票通過新修訂的基本法附件一《香港特別行政區行政長官的產生辦法》和附件二《香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》的完善選舉工程，就是為了香港補上這一課。

這次中央為香港進行的手術，為的是要香港在「一國兩制」的路軌上走得更穩，不至因內耗或外國干預而風雨飄搖。手術完成後，大家仍要留意香港的康復情况，始終康復不會是一時三刻的事。香港一定要向前行，從前在政治上走錯路未至跳了崖的，應該認真考慮扭軚，以免再走下去撞山跳崖。

回歸後至今「一國兩制」走了一半路，無論開始時如何，若過程中出現不對勁，就要中途檢討。在大時代，扭軚回到「一國兩制」的正軌，行一條康莊大道，對個人對社會均是明智的選擇。攬炒只是傻人的選擇，歷史已證明它是錯的。

珍惜現有優勢，包括低稅政策、自由市場、法治社會及中西文化匯合的特色，香港這顆東方之珠，在國家全力支持下，必能勝過挑戰，繼續發光發亮。

作者是經民聯立法會議員