規劃思維與時並進 發展高科技物流及鄉郊旅遊（文：羅庭德） (09:00)

要成功落實規劃願景，政府在未來的工程研究中，不能只集中於研究基建工程的技術可行性，更要宏觀考慮香港整體經濟發展、高科技物流產業前景及推動鄉郊旅遊的配套。同時，如果政府不改革現行收地、安置及賠償政策，體恤居民需要，將繼續面對龐大阻力，有機會令計劃觸礁。

物流走廊規劃落後時代 應積極注入創新元素

北區連接羅湖、香園圍及文錦渡3個口岸，按照當局「東進東出，西進西出」的概念，文錦渡物流走廊將主力處理鮮貨物流。

然而，「物流」必須有雙向的概念，除了中國內地的貨品可以供應香港外，香港的貨品理應亦可出口到中國內地。除了蕉徑正興建農業園，有潛力提供高產能農產品出口外，北區傳統的魚塘大多乾涸，已無實質養魚運作，禽流感下本地鄉村亦禁止養飼活雞。

換言之，文錦渡物流走廊的初步設計是否沒有預算香港的貨品出口呢？鑑於未來河套科技園落成，根據新界北發展的初步方略，當局計劃善用科技園作研發基地，並另擬定近香園圍口岸位置興建科技園工業區，協助創科產業實行工業化4.0生產，但文錦渡走廊設計卻不是便利相關工業項目的產品出口，反而只集中處理菜、魚、雞等鮮貨項目，又是否落後於時代呢？

我認為物流走廊並不應只是以重整區內零散倉庫為目標，反而應引入具規模的物流企業，鼓勵他們推行內地盛行的智慧物流概念，同時釋放市區倉地。

此外，物流應該是雙向的，不應只處理中國內地貨品入口香港，企業也應把握機會，將香港製造的貨物輸往內地，才可在區內建立更多職位，推動本港經濟發展。

鄉郊發展受制法規綑綁 鬆動地方行政方為上策

政府在《香港2030+》指出，「新界北的自然特色有助界定發展的界限，並可加以優化，締造城、鄉及自然共融的環境」，並認為可結合區內具歷史意義的鄉村、邊境遺蹟和具文化及歷史價值的建築，推動生態、文化及文物旅遊。

推動鄉郊旅遊是我重要政綱之一，我絕對認同政府的規劃願景，但現時推動鄉郊旅遊卻面對種種局限，包括申請民宿及食肆牌照、小型生產加工食物等法規局限，亦沒有專責部門統合資源作出支援及推廣。

就此，政府應成立推動鄉郊生態旅遊的新部門，並讓部門就審閱與鄉郊旅遊有關的牌照申請提供意見，不應將市區的申請相關牌照的準則套落鄉郊地方。同時，該部門亦應擁有財政能力及行政權力改善鄉郊旅遊硬件配套，為發展鄉郊旅遊提供基礎。

規劃不應「看圖說故事」 基建配套未雨綢繆

粉嶺和上水新市鎮在皇后山公營房屋入伙後，人口將逐步增加至約29萬，而在古洞北和粉嶺北發展區落成後，4個新市鎮人口達46萬；如果加上現時正規劃的新界北新市鎮及文錦渡發展，屆時北區人口超逾66萬，之後或成為全港人口最高的地區（根據政府文件，2019年觀塘區人口是全港之冠，約68.85萬）。

事實上，現時區內最大的規劃問題是部門之間不協調，導致基建配套設施未能配合房屋項目發展。舉例說，政府在2012年規劃興建龍山隧道時，當時尚未落實發展皇后山公營房屋項目。因此，龍山隧道設計並沒有考慮新增人口帶來的車流及人流，既沒有直接道路或出口接駁至皇后山公營房屋，而且只有兩條行車線。容納3萬人的皇后山公營房屋項目將於今年落成，居民屆時需要「兜大圈」，車輛要由龍馬路駛至沙頭角公路，之後才可接駁龍山隧道，途經沙頭角公路馬尾下段只有雙線雙程行車，或有車流倒灌的隱憂。同樣地，由九龍坑開始以高架橋連接至石湖新村的粉嶺繞道東段工程，本身是配合粉嶺北發展工程的項目，同時也是疏導皇后山交通的另一個主要項目，但卻在2025年才落成，即區內交通配套出現4年的真空期。

誠然，以上的交通配套，本來就不是為皇后山發展而規劃的，政府部門只是「看圖說故事」，堆砌一個說法回應市民。我希望政府汲取教訓，在新界北新市鎮的發展項目中，先做好基建項目，別讓居民在入伙後卻面對缺乏配套的問題。

安置賠償未能還居於民 原區安置減阻力

在各個發展鄉郊項目中，往往被犧牲的皆是居於寮屋的非原居民，皆因發展拆毁其家園之餘，更未能安置他們上公屋。須知道，居於寮屋的人都不是大富大貴，蝸居於設施配套簡陋的地方也有他們的經濟原因。在現行的安置賠償機制下，居民可獲賠償數萬至數十萬元不等，但都不足以讓他們購買私人樓宇。退一步說，即使政府沒有義務協助居民購買私人樓宇，部分居民只要求一個容身之所，亦願意接受公屋安置，惟卻因資產入息審查未能上樓。

平情而論，政府拆毁他人家園興建社會設施或公營房屋，理應有足夠資源，在未來的公營房屋預留單位給受影響居民。如果政府可調整安置政策，對居民更寬容，我相信可以減低拆遷的阻力。

此外，有意見認為，寮屋本身就是灰色地帶，作為平租住宅讓人尋求發展空間；如果寮屋被完全扼殺，長遠對社會流動十分不利。筆者將在日後再與讀者分享。

邊境發展項目對香港未來經濟及社會發展舉足輕重，北區將成為香港的重鎮，若政府繼續以僵化思維規劃北區發展，屆時興師問罪的相信不止香港人。

作者是北區區議會主席