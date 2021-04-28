中美減排競賽是新版星球大戰？（文：陳景祥） (09:00)

拜登減排雖進取 倘換總統恐翻盤

拜登上場之後對中國的強硬政策，並不下於其前任特朗普，但拜登也公開表明，有些議題可以跟中國合作的，將會繼續合作，而氣候問題是其中之一。習近平主席應邀，也在意料之內，正如BBC引述綠色和平駐北京的顧問李碩所言，中國在過去10年不斷改善及優化在氣候方面的國際評價，而在重要國際議題上，氣候問題是少有、可能令中國在國際上獲得認可的議題（註1）。

美國現在要全方位跟中國競賽，氣候問題是全球重大議題，華府豈能讓中國獨領風騷？而且拜登競選時，把氣候議題作為他政綱主打項目之一，上周氣候峰會就成為他上任後實踐競選承諾的首場大型氣候活動。

但是，美國在對抗氣候變遷、承諾減排等問題上表現欠佳、立場搖擺不定，前總統特朗普一上任就單方面宣布退出《巴黎氣候協定》，並支持以化石燃料為主的能源政策，掃除一系列反污染法規！根據巴黎氣候協定，美國承諾在2005年的基礎上，到2025年減排26%至28%。

結果，拜登在上周氣候峰會上作出了新承諾，到2030年美國碳排放量在2005年的基礎上減少50%至52%，比之前承諾多一倍。態度雖然進取，但拜登政府的承諾可信嗎？下屆大選如果新總統又翻盤，美國的減排目標可能再次落空，而出現這種情况的可能性並不低，特朗普就是記憶猶新的例子。

相比拜登的「勇進」，中國、印度等碳排放量大戶都沒有相應作出調整、提出更高的減排承諾，習近平主席在致辭中只重申，中國計劃2030年前實現碳達峰，2060年前達到碳中和。

氣候經濟關節點 美國一定不能輸

事實上，各國在氣候峰會上所作的承諾都沒有約束力，美國如果再次反口，其他各國都莫奈之何！但如果要認真地實踐承諾，就要切實執行，關停大量以傳統石油、煤炭等為能源的工廠、電廠，並且投巨資開發新能源，淘汰以傳統能源為基礎的行業如運輸、發電等，對美國來說並不容許，對落後國家就更加困難，需要大量資金，也需先進國技術援助。

拜登的激進減排承諾就遭到公開質疑，《紐約時報》日前的文章指拜登的承諾在經濟和政治上都極為困難，需要對美國經濟和社會大刀闊斧改革，包括淘汰煤炭發電，以及以電動車取代現在以十萬計仍在路上使用的汽油車。文章並指美國的目標並未在法律上確立，拜登2.3萬億美元的基建計劃（包括以千億美元計的減排政策開支）也尚未獲國會通過（註2）。

即使政治上阻力重重（對家共和黨主流都反對）、耗用的又是天文數字的經費，為何拜登政府仍興致勃勃、並且「破例」一定要邀請中國參與？美國媒體在氣候峰會前經常都問：美國既然要全面抗衡中國，在氣候問題上，中美又如何合作？

因氣候問題而衍生的氣候經濟學，是主宰全球未來幾十年的核心議題，它既有環境、生態、可持續發展等涉及人類福祉的終極議題，也有十分現實且「貼地」的經濟考量，其中牽涉多個行業，如交通運輸、電力、農業、科技、房地產、金融等。在氣候經濟上能夠領先，就可以穩居世界領導地位，在這關節點上，美國一定不能輸給中國。

除了不能輸，美國還要爭取主動，在減排進程上壓倒中國，一方面是為了顯示美國在國際上「負責任」、發揮帶頭作用、佔據道德高地；另一方面，如果中國減排進程追不上，就要承擔「污染地球」的責任、成為氣候災難的罪魁禍首。

表面跟中國合作 加碼施壓釀「兩難」

拜登在上周的氣候峰會上突然提升減排速度，就是要「顯示決心」拋離其他國家，特別是中國。白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）就曾經表示，華府將「敦促」中國訂立更嚴格的溫室氣體排放目標。表面上要跟中國合作，但不放過任何針對中國的機會，華府的氣候政策顯然有更深的謀算。

中國現在是全球最大的二氧化碳排放國，排放量佔全球的28%，工業生產體系主要建立在傳統能源上，每年燃燒的煤炭佔全球使用量一半，要達到2060年碳中和目標絕不容易。以電力工業為例，發電產生的二氧化碳佔中國能源相關總排放量約51%，儘管中國在可再生能源方面取得顯著成績，但仍高度依賴煤電（佔2018年總供電量66%），並且仍然在建燃煤發電廠。如此進度，令人對中國的零碳排放目標能否如期實現打了個大問號（註3）。

對二氧化碳減排目標，中國一直都是提出在2030年前後達到峰值，但沒有承諾什麼時候達到碳中和，習近平主席是在2020年9月22日出席第75屆聯合國大會時，才「突然」提出2060年的碳中和目標，聯大會議參加國都感到意外。習近平突然出招，原因是特朗普在同一場合表態不再遵守巴黎氣候協定的規限；美國退，中國就抓住機會，向全世界展示對全球氣候變化多作貢獻的擔當；可以說，氣候問題就此成為了中美競逐的一個新戰場。

從達峰到中和，發達國家的過渡期有60至70年，但中國只有30年時間，官媒也承認，十三五規劃要求全國萬元國內生產總值能耗比2015年要下降15%，但在2020年，一些地區的能耗卻不降反升（註4）。

拜登上台之後反守為攻，美國在減排承諾上不斷加碼，將對中國造成巨大壓力。面對美國的高調承諾，中國如果沒有相應行動，就會成為「國際罪人」，但勉強而為，轉型配套跟不上，整個經濟產業鏈都會受到衝擊。

減排按「國情」行事 毋須被美牽鼻走

碳中和承諾，需要中國經濟徹底轉型，然而當前國際大氣候不利中國，美國和歐盟推動西方及其盟友與中國脫鈎；換言之，在沒有外力協助下，中國要依靠舊模式保住經濟增長，又要推動碳中和的新經濟模式，如果無法兼顧，有可能導致經濟和社會危機。

美蘇冷戰年代，美國以「星球大戰」計劃跟蘇聯競賽，步步進逼，一方面打科技戰，另一方面則打經濟消耗戰，目的是要令蘇聯窮於應付，最後敗在美國手下。現在看來，中國要維持原來的減排承諾已不容易，如果受到美國和歐盟壓力要加快減排速度，不但脫離現實，更有可能自陷危機。

美國民主共和兩黨對氣候問題和新能源的分歧甚大，拜登的減排承諾加碼版能否貫徹落實，誰也說不準；對中國來說，更重要的是避免「星球大戰」式的惡性競賽，在減排政策上按「國情」行事，量力而為，毋須被美國牽着鼻子走。

註1：斯影，〈中美關係：習近平將出席美國全球氣候視像峰會 中美「氣候外交」能走多遠〉，BBC中文網，2021年4月22日

註2：Lisa Friedman: Amid Biden Climate Push, a Question Looms: Is America's Word Good? , New York Times, published at April 19, 2021; updated at April 22, 2021

註3：參考《中國實現碳中和的路徑建議》，Principles for Responsible Investment

註4：孫秀艷，〈減排二氧化碳，中國按下快進鍵！〉，人民網，2020年9月30日

作者是資深傳媒人