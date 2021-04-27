新選制：不應少關注 不應錯焦點（文：李道） (09:00)

黃營棄守棄戰 顧東不顧西

先談後者。此前圍繞政改方案的爭議動輒持之以月，那麼為何今次完善選制卻僅以日計算？尤其考慮到最新變動不少，根本變化同樣不小。當然，這與政府有否開展公眾諮詢有關，而政改的諮詢期又往往長達近半年；不過，一隻手掌拍不響，畢竟不是所有公眾諮詢都有迴響，說明有諮詢的因，不必然導致熱議的果，反過來，坊間有無配合政府拍掌，才是議題能否炒熱的關鍵。事實上，在新實施的《港區國安法》下，香港社運陷入前所未有的低潮，換作一兩年前，類似選制變動肯定惹來極大反抗；現在，莫說大型遊行示威活動了，就連輿論上的反對聲音都微乎其微。有謂不賭不知時運高，由最初人大通過決定，到最新政府提出草案，都體現了黃營如何形勢比人弱，藍營則已好大程度予取予攜──即使重大如一直作為兵家必爭之地的選制修訂，都可在黃營棄守棄戰的情况下如入無人之境。

最應重視立會「選委席」如何產生

藍營之能夠長驅直進，除了守方因素，也受惠於聲東擊西的攻方戰術，而黃營又真箇照單全收顧東不顧西。先問一個問題：究竟今次選制的最大變化是什麼？黃營頗大程度將焦點放在地區直選和功能組別的重劃，其中新劃10個選區，包括元朗、沙田、黃大仙被一分為二，就最吸引公眾眼球，其次則是教協、記協之類票值大減甚而失去投票資格，或是預計在選舉所得的席位大減。不必諱言，上述聚焦只見樹木、不見樹林，以致太過本位主義，過度着緊自己利益。不是嗎？香港是否民主，歸根究柢並不在於黃營得多少選票、有多少議席，而在整個選舉制度的設計，是否賦予全港市民足夠的選舉權與被選舉權。早於草案出台之前，已知地區直選將採「雙議席單票制」模式，當中，只要黃營有人出選而非杯葛選舉，他們要取得一半議席、跟藍營平分直選天下的結果，豈不一早寫在牆上？那麼，試問10個選區到底如何劃分，在「雙議席單票制」又有何重大影響可言？果如是，聚焦於此又有何意義？另一方面，功能組別裏譬如「科技創新界」等若干議席，在新制度下誠難續為黃營囊中之物，這無疑帶來「切膚之痛」；但問題是，相關議席的喪失又是否值得大家如斯重視？畢竟除「皮膚」外，尚有更大切割與痛楚！

真正最應值得重視的，無疑是立法會全體90席內高佔40席的選委會議席將如何產生；對比草案裏半贈半送的一半地區直選議席，以及功能界別裏的區區幾個議席變化，這才絕對至關緊要。可是，在上述聲東擊西、以其他議題吸引黃營關注的掩護下，選委會議席此一影響深遠的重大變化成功地暗渡陳倉，黃營幾沒對此發過幾炮。

立會就算全普選 「選委席」或仍永續

的確，選委會議席對日後立法會構成至關重要，不單在於議席數量佔近一半之多，長遠而言，還在於選委會議席本身的產生辦法，以及其在普選裏可能扮演的角色。

中央強調，《基本法》第45條和第68條有關普選的目標未變，意味立法會仍有機會全體普選選出。但要留意，一是基本法並無訂出選委會的選委以普選產生為目標，即選委會可永遠沿用現行的「非普選」方法產生，二是在將來履行立法會全面普選目標時，預料很可能將建基於今次既定的大手術之上，即選委會議席不排除會永遠留在普選後的立法會。屆時，無論地區直選抑或功能組別，都料能透過一人一票的方式產生，其中選委會議席亦然，不過，屆時有資格競逐「一人一票普選產生的選委會議席」者，理所當然乃是選委會的選委（現時方案准「街外人」競逐「選委席」，但只准選委提名和投票；若全面普選，預計「選委席」參選資格會收緊至只限選委）；換言之，這個普選產生的立法會，到選舉階段盡可一人一票選出選委會議員，但相關候選人仍將是「非普選」產生的選委。綜合來說，即會出現一個狀况：由「非普選」產生的選委，產生由「普選」選出的選委會議員，而考慮到選委會議席在立法會的重要性，或會引伸出由「非普選」控制「普選」的狀况。

新公布的草案提出，來屆立法會裏的40位選委會議員，將在選委會以全票方式選出，即1500名選委每人手握40票。對比日後一般市民僅僅手握1票，這票只涉及立法會內的20個地區直選議席，選委所握的票不單相當於40倍之多，所牽涉的立法會議席也多出一倍；這與所謂一人一票、票值均等的目標，無疑相去甚遠。此外，最終贏得相關選委會議席的候選人，很有可能出現如人大投票般高獲99%得票的狀况──排名頭幾位的勝選者，不難預期得票勢逼近1500，甚至有一名至多名得勝者「winner takes all」盡取1500票也不為奇；至於最後幾席的勝選者，亦料得到絕大多數的選委支持，不可能出現僅僅超過一半之類的「低」得票率；反過來，在全票制下，黃營之類非但斷無可能「突襲」或「偷雞」成功，就連其他未獲有關方面「加持」的參選人亦然，即難以出現過往特首選舉般，重現有黃營中人居然夠票出閘的情况。不必諱言，選委會議席像內地的人大政協般在港存在，百分百由「加持」人士所把持，恐是黃營以至香港市民皆不願看到。

要關注「愛國者治港」如何與民主普選兼容

「選委會治港」乃是今次完善選舉制度的最大變化，其影響並不限於立法會組成，還關係着行政長官的產生；毫無疑問，這絕對比選區重劃、教協記協等的失勢來得重要，也關係着香港民主以至普選的後續發展。完善選舉制度已成既定事實，究竟香港民主普選之路要如何走下去，包括更好地走下去？特別是，「愛國者治港」如何與民主普選相兼容？「一國兩制」又如何在「一國」基礎和尊重「兩制」的平衡上行穩致遠？這才是值得香港人關注之處，而非糾纏於黃營在新選制下的短期、狹隘得失。

作者是時事評論員