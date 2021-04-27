增設疫苗假期 提高接種比率（文：鄧家彪、黃遠康） (09:00)

市民有意接種 卻因工作有顧慮

疫苗接種參與人數低於預期，有着多方面的原因，例如由於出現懷疑接種疫苗後導致死亡或其他疾病的個案，使公眾對於疫苗的安全性存有疑慮，或是因為近來新冠病毒出現變種，導致部分傳媒或市民對於疫苗的功效有所保留。尤其是，香港新增確診數字持續徘徊低位，有別於英美災難級別疫情，當地人為了「保命」而搶打疫苗。可是，除了疫苗的因素，在宣傳和教育以外，政府缺乏其他推動鼓勵群眾參與接種的措施，也是疫苗接種率偏低的重要原因之一。

根據我們與街坊、會員的接觸，社會上有不少市民，特別是從事前線工作的勞工，都有意接種疫苗，以加強保障健康。然而，他們卻步的原因，是因為接種疫苗後有機會引起不良反應，如頭暈、發燒、肌肉痠痛等等。如果他們因為身體出現不良反應而告假一天，便要擔心「手停口停」，影響收入。尤其現時經濟不景，市場職位求過於供，勞資雙方不對等的關係進一步惡化，令草根僱員對於為接種疫苗及其引起的反應而告假都難以啟齒，以免遭到部分不近人情的僱主懲罰，例如扣除勤工獎甚至解僱。然而，如果草根僱員在接種疫苗並引起身體不適後，依然硬着頭皮堅持上班，則會大大增加工業意外發生的可能，影響工人的安全和健康。

可參考紐約州「有薪疫苗假」

因此，特區政府必須推出優化措施，盡可能減少僱員的顧慮，鼓勵他們接種疫苗，以提升參與人數及實現群體免疫的目標。為此，我們建議，香港可以參考美國紐約州推出「疫苗假期」的做法。雖然紐約州是美國經濟發展程度和醫療水平相對較佳的州份，但是自去年12月推行接種計劃以來，當地民眾對接種疫苗保護健康的興趣不大，首3個月打完兩針的接種率僅約10%。在3月12日，當地政府正式通過法案，要求所有公營部門及私人企業必須向員工提供4小時有薪的「疫苗假期」，鼓勵員工當值時間參與接種，並在接種後獲得足夠的休息時間。結果，在短短一個多月內，紐約州打完兩針的接種率攀升至大約30%，高於美國的平均水平。

當然，紐約州的成功經驗，可能是多重原因造成，例如美國加緊向各地運送疫苗、愈來愈多民眾認同疫苗的功效等等，可是，「疫苗假期」肯定是刺激接種率的其中一個重要誘因。據報道，日本行政改革擔當大臣河野太郎也計劃在當地推行類似的措施，吸引更多民眾參與接種。

近日，工聯會進行有關「疫苗假期」的民意調查，結果反映有六成市民支持設立一天的有薪「疫苗假期」，而反對的市民則不足一成，可以看到「疫苗假期」是民意所在，有助鼓勵市民，特別是基層或需要經常與人接觸的僱員，參與接種計劃。既然民意支持，加上外國的參考例子，特區政府實在應該認真考慮有關的建議。

去年，香港在疫情的衝擊之下，導致本地生產總值下跌6.1%，政府赤字數千億。如果特區政府要止住經濟繼續疲弱的趨勢，就必須大膽推出更多惠民措施，以支持抗疫工作。一天的有薪「疫苗假期」可能會為僱主帶來輕微成本，但是如果可以促使更多市民接種疫苗，就必定可以為社會在防疫和經濟上帶來極大的好處。

作者鄧家彪是工聯會九龍東總幹事，黃遠康是工聯會社區幹事