海洋公園：一個劇場街的保育建議（文：歐陽偉豪） (09:00)

海洋公園大難不死，保住性命，應如何運用這筆重生巨款？撥款之後，我獲海洋公園邀請出席一個私人聚會，會上我向園方提議海洋公園發展一條劇場街。劇場街的概念類似韓國的大學路、倫敦的West End，匯集香港本地的私營劇團，讓小朋友在玩機動遊戲之餘，爸媽可於劇場內觀看現場表演，消磨時間。日間遊人上山下水，蹦蹦跳跳，左穿右插，吃喝玩樂；晚上可以看看話劇、音樂劇、棟篤笑、樂隊表演……消費盡在海洋公園的日與夜。

租地予私營劇團表演

現時，本地獨立私營劇團營運艱難，尤其是在這一兩年抗疫期間，最大困難仍然是土地問題。劇團排戲同表演地方往往是兩個地方，需要支付兩份租金。為了省錢，它們直接把排戲的工廈單位用作表演，但這是犯法的，因為合法的娛樂場所需要申請娛樂牌照。我們經常聽見在工廈搞收費音樂會或舞台劇遭到檢控的報道，就是由這個問題衍生出來的。

海洋公園內的土地是公園用地，更改用途比一般的土地靈活，不需要經歷太繁複的手續與程序，這個靈活的土地特點，可以利便私營劇團，使公園把土地租給它們嗎？香港的九大藝團每年都有政府的資助，但獨立私營劇團沒有，所以海洋公園既然獲得立法會的撥款保得住自己時，更應該思考如何保育沒有政府資助的私營劇團。

海洋公園除了自己是一個品牌之外，好像沒有其他突出的品牌；但迪士尼樂園每一個卡通人物及其產品都是個品牌。如果海洋公園的劇場街容納多個劇團，它們互相競爭，做得出色的劇團便可令海洋公園多添一個品牌了。劇場為了推廣自己的演出作品，可以在戶外做巡迴宣傳活動吸引遊人，這樣，海洋公園就不用費神張羅演員為園內製造歡樂氣氛，同樣可以做到類似迪士尼樂園的巡遊表演。餐飲商戶也可以跟劇團合作，搞些駐場表演吸引顧客。甚或酒店跟劇團合作，住宿包劇場表演，海洋公園勝在水多，到時「水舞間」就輪不到澳門獨市主辦了。

藝術需要空間，劇團也需要空間，海洋公園發展的其中一個難題是空間太多，多得不知怎樣使用，尤其是戶外空間。私營劇團正好善用這些大量的地方，例如可以發展街頭表演（樂隊busking+街舞），場外是15分鐘的免費節目，餘下的90分鐘就要進場付費觀看。這種室內室外互相交替的表演形式，你不能在香港文化中心、西九戲曲中心觀賞得到的。

我小時候對劇場的認識就是來自海洋公園的海洋劇場。我懷疑冥冥中，海洋公園的初心除了保育生物之外，暗地裏也在保育劇場文化。去年政府的《施政報告》其中一個重點是「躍動港島南」，而剛獲約68億元資助的海洋公園是被點名需要發展的其中一個單位。所以，懇請各位網民把海洋公園剷平起樓之前，可否給劇場街一試，讓它變成香港海洋公園的South End？

作者是藝人