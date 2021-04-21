新信貸資料庫如箭在弦 消費者權益被忽略（文：袁海文） (09:00)

說好的「讓市民選擇」呢？

筆者當然歡迎引入競爭，但必須強調此修訂對消費者權益及私隱保障有極大影響，公眾卻沒有被正式諮詢。這些新的個人信貸資料庫，將持有全港數百萬人的極敏感資料，包括財務狀况、身分證號碼、電話號碼、住址、職業等。銀行公會發言人曾表示「銀公與業界和監管機構，一直努力研究引入更多個人信貸資料庫，讓市民可以選擇」。但市民是否真的有選擇信貸資料服務機構的權利？按今天的安排，消費者是完全沒有選擇個人信貸資料庫的權利，甚至連銀行會使用哪個個人信貸資料庫也不知道，因守則沒有強制規定披露。可見銀行公會發言人的說法只是公關考慮，其實在誤導公眾。

消費者權益及私隱保障成疑

問題就出來了，如果有市民是強烈支持及信任祖國背景的個人信貸資料庫，資料放在它們處才心安，但按現時機制，該市民的資料很可能被多間個人信貸資料庫持有，包括外資，但個人信貸資料庫沒有拒絕的權利。更離譜的是，現在沒有要求核准機構必須讓公眾查閱審計報告，公眾難以知道有否任何負面事件及紀錄，以作考慮。

其實，信貸資料庫未來發展更有很多其他問題，例如透過大數據和機器學習（machine learning），人工智能所作的評級決定欠缺公平性或透明度。海外（如歐盟）是有法例保障消費者不被歧視及有充分知情權、選擇權和保障。但今次的業界諮詢，這方面的消費者權益是完全沒有被提及。

公眾諮詢是最基本

筆者曾分別去信金管局及政府反映上述問題，但金管局的態度就是「諮詢對象不是市民大眾」，而沒有就以上問題作出正面回應及承諾；政府財經事務及庫務局回覆也未見為普羅市民福祉着想，要求加入「選擇權」及「知情權」。筆者認為，這更顯示向市民大眾作一次公眾諮詢是最基本，不然消費者權益只會被忽略，政府和金管局是有什麼原因不敢面對公眾嗎？

作者是民主黨財經／消費者權益政策發言人