修補保護兒童制度漏洞 防止虐兒慘劇再臨（文：香港兒童權利委員會） (09:00)

經陪審團退庭商議14小時後，涉案父親及繼母被裁定謀殺罪罪名成立，兩人早前亦已承認兩項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆面對的4項殘暴對待兒童罪，陪審團亦裁定當中兩項疏忽照顧罪名成立。最終生父及繼母判終身監禁，而繼外婆則被判囚5年。

事發至今已逾3年，其間虐兒案亦時有所聞，社會對這些惡行有強烈情緒之餘，我們更要及時了解和梳理案件背後的各種成因，檢視政策、制度、法律上的漏洞，避免再有同類慘劇發生。

事實上，慘劇發生後政府亦有嘗試作出一些改善措施，保護兒童免受虐待，如教育局在案發後一個月設立新機制，要求幼稚園與中、小學看齊，向教育局通報學生連續7天無故或在可疑情况下缺課的情况，以便及早識別需要支援或可能受虐的學童，並介入個案。社會福利署則在2019年修訂了《保護兒童免受虐待——多專業合作程序指引》，並於2020年4月1日起正式實施。相關修訂旨在令相關專業人員更一致地掌握虐待兒童的定義及範圍、識別虐待兒童危機較高的家庭、處理及跟進個案等。

設立兒童死亡獨立調查機制

但除了以上的改變，不少保護兒童制度上的漏洞卻仍未有好好修補。因此本會倡議在以下幾方面作改善，讓政府和社會大眾共同肩負好守護兒童的責任。

首先，要有效避免社會再三出現虐兒案，必須有及時、全面且深入的調查和檢討，以令相關持份者了解及作出改變。現時的兒童死因裁斷由死因裁判法庭負責，而檢討主要由兒童死亡個案檢討委員會負責。該委員會並沒有法定調查權力，在調查和建議上有所限制，工作進度亦滯後，最新的報告只涉及2014至2015年的兒童死亡個案，而且公眾並未能從中了解個別個案的細節，難以監察。因此，本會倡議政府設立兒童死亡獨立調查機制，及時就每名兒童的不自然死亡甚或嚴重受創展開獨立調查，找出根本原因、當中的作為與不作為、及早介入避免兒童死亡或受傷害的機會。

立法全面禁止體罰

另外，現時香港只有法例禁止幼兒園、懲教院所、校園或老師施行體罰，但就家長施行體罰則未有明確禁止，仍有部分家長認同案中生父求情時所言「體罰是管教方式」。立法全面在香港禁止體罰，是向社會發出明確的信息——體罰是暴力對待兒童；並應設立有效監察制度，確保法例落實執行。現時全球已有62個國家全面立法禁止體罰，特區政府要開展推動正面、零暴力管教孩子的計劃，並應特別聚焦有新生兒的家庭。

強制通報懷疑虐兒個案

本會建議政府應在保護兒童的前提下，展開全面的兒童法律改革，把《兒童權利公約》的條文納入本地法律實行，並應優先就保護兒童法案作諮詢。

政府應立即研究在香港成立懷疑虐兒的強制通報機制，確保懷疑個案不會被隱瞞、掩飾或置之不理，釐清相關人士在保護兒童上的責任，以免延誤跟進，令受害兒童及家庭失去支援。

為此，每間學校應該有清晰的揭發／舉報政策，以處理兒童有可能因健康、安全或福祉遇上危機的情况，全部老師應接受相關培訓，及在學校團隊協作下處理個案，而不是獨自承受一切壓力和責任。教育局應就此提供更多指引及培訓機會，以支援學校建立好程序及政策，和有足夠人手應對。

個案中女童就讀的幼稚園曾知悉女童受虐的狀况，但後來父母讓女童退學後，學校便變得無從支援。教育局轄下應設立學前兒童退校註冊處，當有學前兒童退學，學校必須上報教育局，確保沒有學前兒童因退學而失聯。

我們知悉哥哥的學校曾嘗試聯絡社會福利署，但社署指該次聯絡僅屬查詢而非轉介個案，因此沒有作出個案跟進。政府必須確保，由社會福利署及教育局發出有關如何處理懷疑虐兒的指引，納入教師和社工的職前及在職專業培訓當中，令教師熟悉相關處理和程序，及時轉介和支援。

檢討幼兒照顧服務

長遠而言，政府應加快減低社工、老師和學生之間的比例，讓他們有更多時間和學生相處和支援有需要的兒童。

另外，有見於嬰、幼兒尤其容易受到傷害而難以自行求助，政府有必要檢討幼兒照顧服務及支援，提供足夠且有質素保證的託兒服務，識別高危家庭及早支援，確保家長在撫養及管教孩子遇上困難時能得到幫助。

推動公眾教育 了解兒童權利

在公眾教育層面，政府應推動公眾教育，讓兒童和成年人了解兒童權利，明白在「保護兒童」這個課題上大家的共同責任。在女童的個案中，有鄰居和幼稚園其他家長曾經拍下一些可疑狀况，顯示女童未得到妥善照顧，可是這些資訊未有得到直接處理和跟進，因此公眾教育的對象應包括鄰居和成人，令他們清晰自己在保護兒童免受傷害這個事情上所扮演的重要角色。亦需要教育及支援兒童，讓他們明白自己的權利，遇到有需要的情况，懂得如何為自己和身邊的兒童求助。

從報道得悉兄長現時有親祖母照料及有社署跟進，而現階段不用見心理學家等等。而在寄養家庭的繼姊亦有社署跟進。我們期望社署會持續留意他們的狀况、保持聯繫，讓他們得到合乎兒童最佳利益的照顧和身心支援，協助他們慢慢從傷痛復元過來。

成立兒童事務專員公署

以上是一些針對保護兒童制度的建議，更根本的革新是成立有法定地位的兒童事務專員公署，授權兒童事務專員倡議及捍衛兒童的權利和他們的最佳利益。

《兒童權利公約》於香港生效逾26載，我們必須向國際社會兌現承諾，無論政府和民間，在「保護兒童」這個課題上，都應抱持共同責任，要為孩子建立安全、快樂、尊重兒童權利的成長空間。