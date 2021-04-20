重建中美關係有多難？（文：歐陽五） (09:00)

窗口期似在縮小

今年1月20日，78歲的民主黨人約瑟夫．拜登就任美國第46任總統。3個月來，他和他的團隊做了很多事，對內控制疫情、大手筆刺激經濟，對外重新「入群」、修復與盟友的關係，並宣布「9．11」前從阿富汗撤軍。

對華方面，拜登選擇在中國農曆除夕日，同中國國家主席習近平通了一次電話，向世界釋出積極信號。3月中旬，兩國外交代表在安克雷奇進行了「2+2」高層戰略對話。就在幾天前，美國總統氣候問題特使約翰．克里踏足上海，成為拜登政府首位訪華的高官。

中美尚在接觸、試探、佈局。有積極的一面，也有暗流和冷箭。美國新政府的對華政策，初露看似矛盾、實為「兩手」的崢嶸，一方面身段有所放軟、對華示好，另一方面又不肯放棄長臂管轄、干涉他人內政的慣性，以民主、人權為名，在中國新疆、西藏、香港、台灣以及東海、南海等問題上對華施壓。近日，拜登會見日揆菅義偉，雙方發表聯合聲明，一項重要內容是「共同應對來自中國的挑戰」，從中可一窺美方以價值觀、「小圈子」針對中國的意圖。

觀察人士指出，拜登新政即將滿百日，美中重塑良性關係的窗口期，其實也似在縮小。

修復為何這麼難？

作為全球前兩大經濟體、聯合國安理會常任理事國，以及發達國家和發展中國家的領頭羊，美中關係之於世界的重要性，不言而喻。兩國關係為何疙疙瘩瘩、挑戰不斷？修復、重構又為何這麼難？

在專家看來，原因是多方面的，至少有三：

其一，認知有落差。兩國正式建交40多年，關係起起伏伏。全球化下，經濟及其他領域交往頻繁，已現「你中有我、我中有你」。但彼此的認知，仍有相當的差距和「赤字」。中國民眾對美國的了解，遠多於美國民眾對中國的了解。太多美國人，未到過中國，對華印象易受媒體和網絡影響，很大程度上還是想像中的。

其二，前任挖大坑。不得不說，特立獨行、「推特治國」的前總統特朗普雖已離開白宮，但「特朗普主義」還在。過去幾年，特朗普政府對華極限施壓，衝過了頭，升高了民粹，未能撼動中國，卻令美中關係陷入谷底，修復起來頗難。比如，貿易戰、科技戰、加徵懲罰性關稅的影響，至今還在。

其三，價值觀之爭。這是一個棘手的深層次問題。200年來，西方強權輪流坐莊，20世紀號稱「美國世紀」，美國成為唯一超級大國，當慣了全球老大，防範和遏制着新的崛起國。即使「民主的燈塔」出現了嚴重結構性危機，相當多的美國人仍相信只需「換個燈泡」，美國一些政客仍有以政體分敵友、貶人揚己的衝動。而中國，走的是一條從磨難中奮起、迥異於西方、正「強起來」的道路。價值觀之爭，由是突顯。疫情便是一面鏡子，照出了「美國之亂」和「中國之治」。

如何新競合？

現實是冷酷的，未來的中美關係，仍存在轉好、走壞的可能，不能盲目樂觀。

美國前國務卿基辛格曾說，中美關係不必也不應成為零和博弈。誠哉斯言！於兩國，於世界，中美關係應「擇高處立、就平處坐、向寬處行」。換言之，中美關係的撥亂反正和重建，需要突破意識形態桎梏的新思維、添加包容性內涵的新論述，以及增信控歧的新作為，建構一種對等互利、平衡可控、充分合作、有限競爭的新型競合關係。

美國的綜合實力仍然強大，但時和勢在中國這邊。領導人的「一念」及引領至關重要，多軌、多渠道的溝通必不可少，人文、民間的交往尤需加強。功在人心。雙方應以改善人民福祉、同建疫後世界、共享這個世紀為念，理性釋出更多善意。

作者是時事評論員