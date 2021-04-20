「完善」香港制度 下一站……傳媒（文：梁美儀） (09:00)

港媒收歸國有 陸續有來

特首林鄭月娥月初接受新華社訪問時，其實已透露「完善」香港制度的清單，除了選舉制度外，還有大量待完善制度，包括教育、傳媒及公務員培訓與管理等方面。可以預期，在立法會旋風式於下月通過「完善」香港選舉制度的法例，確保立法會及選委會均由「愛國者」佔絕對大多數後，傳媒將成當局整頓的目標。

其實傳媒業界早已有被整肅的心理準備，大家私底下討論的，是當局去到「有幾盡」而已。將本港媒體進一步「收歸」，此其一。鳳凰衛視大股東劉長樂幾乎沽清手持鳳衛股份，售予「文化央企」紫荊文化（香港）集團及信德集團，不是偶然，更多港媒進一步收歸國有，將陸續有來。

會否立「防止假信息法」？

不過，鄧炳強與保安局長李家超接連提及「假新聞」的問題，更值得關注。過去一段時間，尤其在反修例運動期間，曾出現不少一直沒法求證真偽的消息，例如在網絡曾熱傳8．31港鐵太子站「打死人」；又如曾有一名少女指控在警署內遭警員輪姦，但其後警方指調查結果與指控不符。日後媒體在報道這些未能證實的指控或消息時，會否要面對刑責？政府會否訂立類似新加坡的《防止網絡假信息和網絡操縱法案》，令當局可要求社交網站移除他們認定的「假信息」？這類法案，在外國已被質疑是當權者用以消滅反對聲音的工具。這種程度還未夠的話，當局可用的手段，會否包括引用《港區國安法》，指某些媒體擔當外國勢力代理人，在港宣揚仇恨國家的假消息，危害國家安全，而終有天，某些媒體會被消失？

作者是資深傳媒工作者