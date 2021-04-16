國家安全的真相（文：曾志豪） (09:00)

譬如，到底「國家安全」包括什麼內容？《愛回家》便用了「食物安全」作例子，但這個範圍並不包括在官方介紹的「國家安全」之列。

難道「國家安全」也包括「家居安全」、「工作安全」？

太輕鬆化教育角度 會引起更大誤會

這些烏龍我覺得不是偶然，而是政府推廣的方向，就是「大事化小」。明明一個很沉重的「國家安全」，明明觸碰會後果非常嚴重的「國家安全」法例，偏偏要用一些很「生活化」、「很普通」、「很輕鬆」的角度切入，我不知道這種方法是淡化政治色彩，還是怕講太多真相會嚇怕人民？

我只知道，這種太過輕鬆化的教育角度，不單不能令香港人明白「國家安全」的真義，反而會引起更大誤會。

譬如，教育局製作了給學校的「國家安全」視像片段，一隻貓頭鷹博士教授相關內容，但至少有兩個例子不盡不實。

視頻片段舉例說明「國家安全」法例和人民自由的關係。有人在街道的牆壁塗鴉，並認為自己有「創作自由」，所以有權亂畫。但這個例子，和「國家安全」法例對人民的限制，完全不能對比。因為，現行法例，的確限制人民不能在任何地方亂畫；而「國家安全法」，則是限制你「塗鴉」的內容！你試試塗上5隻黃色的動物，可能便觸犯法例！

又例如，片中舉另一例子，小朋友深宵在家播放音樂，擾人清夢，於是又得出結論：「聽歌自由不能影響其他人安靜的權利。」這又是捉錯重點，因為「國家安全法」是會規管你「聽什麼歌」的自由！你難道還敢播放「願榮光」的歌曲嗎？警察還不向你舉紫旗？

這兩個例子都說明，「國家安全法」影響的不是我們平常理解的「權利和義務」，而是更深層的、對你靈魂思想的統一規範！《國安法》也不是什麼生態安全、食物安全，而是有人行使言論自由也會被拘捕囚禁不能保釋的殘酷現實。

作者是傳媒工作者