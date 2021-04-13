中國為何支持歐盟戰略自主？（文：歐陽五） (09:00)

（1）歐盟戰略自主 是歐洲近年來的主動選擇

特朗普過往4年的執政，強烈衝擊了歐洲自二戰以來的對美依賴路徑。尤其是在安全與外交領域，隨着特朗普政府從歐洲撤離部分軍隊，歐洲的防務弱點暴露無遺。美國自奧巴馬時期將外交重心轉向「印太」地區，而歐盟更為關心諸如中東、非洲等周邊區域。此外，歐美在尖端技術、數碼領域、經貿上的競爭仍實質存在。以上結構性矛盾決定了歐盟將戰略自主作為其未來發展方向是必然選擇。

雖然，拜登政府上台後重提盟友價值觀，但無法扭轉歐盟的自主性趨勢。歐盟委員會主席馮德萊恩年初表示，在歡迎拜登拉近同歐洲關係的同時，應該看到，歐洲已不再是4年前的那個歐洲，而是一個邁向戰略自主的歐洲。歐盟領導人很清楚，美國已無法脫離特朗普政治遺產的影響力。美國國務卿布林肯提出，其外交政策的核心在於以美國的價值觀作為主導，維護美國公民的利益，讓美國在國內外更加強大。這亦是美方在歐美有重大分歧的數碼稅、「北溪-2」項目等問題上寸步不讓的內因所在。

（2）歐盟戰略自主 是校準中歐關係的「風向標」

當中歐關係陷入風波時，往往是歐盟背離戰略自主的時刻。這種背離突出體現在人權領域對美國亦步亦趨，如歐盟於去年推出的「全球人權制裁機制」，完全是美式「長臂管轄」、單邊制裁的翻版。今年以來，歐方更是在美國的拉攏下火中取栗，打「新疆牌」，以脅迫中國。

歐盟的確到了需要重新審視中歐關係的節點了。美國不僅拉攏歐洲在人權問題上對中國發難，更喊話要求歐方「放棄中歐投資協定」。這一協定本身便是歐盟戰略自主、中歐關係良性互動的成果。美國的司馬昭之心，即是擠壓歐盟的自主空間，破壞中歐關係。歐盟唯有用戰略自主，方能抵擋美國的企圖，讓中歐關係重回正軌。

（3）支持他國尋求獨立自主 是中國外交的優良傳統

新中國建國以來，中國不僅珍惜和維護自身的獨立自主地位，亦支持其他國家尋求獨立自主，主張各國之間應該互不干涉內政。根本而言，中國對世界的願景是一個多極化世界，而非一個單邊霸權主導的世界。歐盟顯然是建設多極化世界的重要力量。中國素來支持歐洲一體化，即是支持一個戰略自主的歐盟，在國際體系中發揮其獨特「一極」的作用。

在對待其他國家和區域一體化組織時，中國的外交理念是一以貫之的。參看近期的中日、中韓外交，中方亦提出希望日本作為獨立自主國家，不被「帶節奏」；而對於韓國拒絕在中美間「選邊站」，中方則由衷理解與支持。此外，對於近年來整體性和自主性意識增強的東盟，中國同樣給予了讚賞，並願意在此基礎上與東盟展開合作。

觀察家們相信，歐盟能有條不紊地推進自身自主的戰略選擇，不僅是在安全、防務、經貿等領域主動有為，更要為一個更公平、普惠的國際體系貢獻自身的建設性力量。無論如何，追隨美國揮舞「人權」大棒的套路都不應再度重演。

作者是時事評論員