規管白票 徒勞無功（文：劉進圖） (09:00)

選制扭曲 泛民支持者可怎做？

首先，我們必須問：為什麼會有大批選民想投白票廢票，以致政府覺得有威脅，想要立法規管？

原因其實眾所周知，香港歷來選舉都有兩大陣營，一個是親建制陣營，另一個是泛民陣營，兩營得票比例大致為四六比，如今政府把去年7月曾組織或參與泛民初選的人悉數拘捕，控告47人違反《國安法》，又要設立政治審查機制，令他們的同道人無法參選，客觀效果就是把泛民趕盡殺絕，泛民陣營的百多萬支持者眼看選舉制度如此扭曲，心儀的參選人參選無望，可以怎樣做？除了不投票、投白票、投廢票，還可以怎樣？難道政府要他們打倒自己，違心地把票投給建制派？

政府自己帶頭破壞選舉，委任大批落選的建制派候選人進各種委員會，讓他們在日後的選委會取得席位，同時把勝選的泛民區議員從選委會中剔除（按舊制，現屆泛民區議員應可取得區議員界別的所有選委會席位），如此羞辱泛民選民，又怎能怪責他們想投白票廢票？假破壞選舉之名規管白票廢票，與賊喊捉賊有何分別？

其次，即使立法規管，就能阻止泛民選民大舉投白票廢票以示抗議嗎？

根本不可能，因為投白票廢票是極簡單的事情，本質上與策略性配票不同，毋須做民意調查，不用搞初選機制，只要選民心裏有氣，不需要什麼意見領袖出來呼籲或組織，自然而然就會發生，就像市民認為海關選擇性執法，針對黃店阿布泰，自發地就去購物支持，全港阿布泰分店都大排長龍。

假如政府採取極端措施，要求票站人員以人手或機器檢查選票，非白票廢票才准放入票箱，侵犯選民秘密投票的基本權利，泛民選民就會集體罷投，令政府在「完善」選舉制度後出現歷來最低的投票率，這是政府想要見到的結果嗎？政府是否打算立法強制選民投票？即使立了法，又怎樣執法，確保幾百萬選民出來投票？

投什麼票 只能訴諸選民意願

顯而易見，立法規管並不是萬能的，以百萬計的選民投不投票、投什麼票，只能訴諸選民意願，政府如果不接受這基本事實，就乾脆不要舉行選舉，強行訴諸立法管制，只會自取其辱，注定徒勞無功。

作者是資深傳媒人