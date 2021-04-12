「公民與社會發展科」是忠誠碾壓專業的時代象徵（文：陳曦彤） (09:00)

「公社」委員會及教育局是否真誠尊重業界聲音，從數據上從論述上就已經清楚不過。局方眼見難敵民意，就唯有設計偏頗問卷換取「學校支持」；眼見執行上沒有能力在9月推出教材開新科，就唯有堅持不是殺科，卸責予前線教師，在佈滿紅線地雷下建議同工沿用舊通識教材施教；眼見道理上說不通，就唯有派出勇悍的劉主席四出發表高見偉論，以圖獲公眾認同。教人惋惜的是，主席身為忠誠貴族，難在短時間內下凡了解教育前線實况，客觀效果卻是弄巧成拙。

劉主席言論是忠誠碾壓教育的最佳憑據

主席多次在訪問中強調，通識課程目標離地，不應要求學生評論或分析複雜的議題云云，但教育局卻多番強調「公社」會貫徹通識科的課程理念與宗旨，多角度思考、獨立思考、建構知識、慎思明辨、創造力、解決問題能力等仍然寫於課程文件之內。究竟是主席在批閱文件時走漏眼，還是有官員斗膽無視主席意見？

劉主席又反覆批評通識探究題目太深太闊，高中生心智及學術水平未有能力討論，但在「公社」課程的學習重點，亦不難發現更多遠超通識科難度的內容，例如「國家和香港特別行政區的憲制關係」及「總體國家安全觀」等。究竟主席真正關心的是降低課程難度，還是只求降低學生思維水平，藉「公社」培養學生政治正確觀念？

如今「公社」建議用選擇題取代論文考評，主席表示是為了避免學生要短時間內處理龐大複雜的問題，反而多項選擇題更輕鬆，「好似考車牌咁見到就識做」。但當被問到簡單選擇題如何回應課程高階思維目標，主席則指出「選擇題都可以好難，不少專門行業都考MC」作回應（那究竟選擇題應易還是難？）。更諷刺的是，2019年運輸署的筆試及格率正好為89%，跟通識科多年來的及格率一致。主席以考車牌作為「公社」科及格率目標，是否反過來證明通識科多年來表現達標，根本沒有改革必要？

除了上述基於邏輯及教育專業的疑問，主席在拍板改革通識時，似乎在理解考評機制上受到了嚴重誤導，成為壓倒「公社」專業性的最後一根稻草。例如他在訪問中批評「學生要死刨標準答案」、「考核安排偏重背誦」、「似考八股文用朱熹的語言答題」。但眾所周知，通識科正正為打破舊制會考傾向背誦的常規而生，其採用的議題為本及資料回應題，使每年考核議題都有所不同，且必須使用資料輔助分析解說，使學生難以從海量的議題中貼題，更無法依靠背誦答案取分，而必須以分析資料題目的思維及速度分高下。筆者當然難以排除仍有學生以背誦貼題應試，但這類學生在現有機制下只會處於劣勢。以為靠標準答案就可在通識拿高分，完全是侮辱了歷屆的通識高材生。

至於八股文一說，更是教筆者驚嘆主席幻想及創作力之高——八股文歷史上被批評為誤國誤民，是出於其以四書五經的註釋禁錮學子思想自由；但通識科着重考評分析評論等題目，正正就是為了讓學生發揮己見及展現思想自由，更因而招惹建制派人士的一些誤解，以為通識科鼓勵學生批評政府云云。可見八股文與通識科是風馬牛不相及，甚至背道而馳。主席曾說過批判思考首重澄清事實，上述言論看來也為同工同學上了寶貴一課。

因忠誠之名被碾壓專業的 又何止教育界

話雖如此，筆者對劉主席忠誠貴族的尊榮身分，卻是不抱一絲懷疑——擔任《國安法》案件專家證人，肩負解讀「光時」口號的重責，又在港台變天後被欽點為《鏗鏘說》主持，風頭可說是一時無兩，更獲愛國評論家程翔撰文封為「四幫分子」，足見其歷史地位。主席之表現足以成為香港完善政制改革後的國師人選，取代田飛龍教授口中不思進取的建制派人士。如此美事如果在未來成真，無論是作為枯骨屍骸的通識教育科，抑或獲得新生命的「公社」，甚至是《鏗鏘說》製作團隊，都理應感到光榮之至。筆者身為通識教師兼港台顧問團成員，率先在此送上祝福，並以法律系畢業生身分衷心祈願，主席受到法官連番質疑而只獲部分採納的證供，最終不至遭受無視而淪為業界笑話。

「公社」的前景，觀乎其主席的質素言行便可見一斑。其實質課程宗旨理念為何，是否能對學生香港有所裨益，其實全不重要。最為關鍵的，還是各前線教師是否如主席般忠誠地執行任務，不踰越甚至協助劃定紅線禁區。就像教育局長談到的新疆棉例子，國家表明「這是失實報道」，教師便應忠誠地認同並反思「點解仲要講」？課程尚未推行，教材尚未出爐，紅線已先行劃定，日後教師還有多大空間教好學生，相信各香港人不辯自明。

日本傳奇動漫《海賊王》有一角色名為多佛朗明哥，其絕招稱作「鳥籠」——能以無數鋒利的絲線如鳥籠般圍困整個城市，使它與外界斷絕連繫，並會向中心收縮。任何人若衝前硬碰，定必被絲線割傷劏開，但若只顧向後退，留給其他人的空間將會更小。近日假期重看這幾話，就不期然想起香港現况。釘牌、審書、殺科……各種紅線短短一年內接連出現於教育界，同工感到氣餒沮喪，實屬人之常情。但當我們放眼這座圍城，受壓受難看來是專業界別的共同宿命：法律界仍在奮力消解國安法對普通法傳統的衝擊，新聞界最具公信力的三大傳媒機構Now、港台、有線均受到不同形式的整頓，甚至連龐大中立具效率的公務員系統，也勢將透過宣誓手段化身忠誠擁護國家主權的愛國團隊，撥歸中共治理。

當我們都活於同一鳥籠下，在這場苦難中拚命呼吸，或許就是這代港人的共同命運。有人受不了這鳥籠的威迫，趁還有空間選擇離開，其自由權利理應受到尊重，但執意留下來的，就應有阻擋、減慢鳥籠收縮的道德覺悟；鳥籠每收縮一點，城內就會多一磚一瓦粉碎消失；要讓更多人留有空間存活，就需要更多人嘗試用不同方法減慢鳥籠推進。在威權管治下的香港，放在每一個專業崗位面前的，可能是國安法案件，可能是大灣區專題，亦可能是公民與社會發展科。這年來，我都不住地提醒自己，既然選擇站在崗位，就不要怯；怯，不止是賠上一世，更應害怕失去的，是這份專業背後所守護着的人與制度。

我相信，在這片土地上，還有很多抱持同樣想法的香港人；我相信，我們並不孤單。

作者是通識教師