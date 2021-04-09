出生地、公民與社會發展、愛國情懷（文：周永新） (09:00)

人口出生地是社會規劃的基礎

香港本地出生人口多寡有什麼意義？首先，我們得明白，人口結構是社會規劃的基礎，尤其是人口的出生地，更是基礎的基礎。以教育服務為例，如果人口全部在香港出生，可以預計他們什麼時候入讀小學、什麼時候入讀中學，從而計算學位的需求；但如果部分人口並非在本地出生，他們可能在不同年齡來港定居，學位的需求便難有準確的估算，過去便曾出現學位估算過多或過少的情况。因此，除非政府能夠準確掌握新移民的情况，社會服務的規劃難免出現偏差。

社會規劃不能單看表面數據，還要考量數據以外的其他因素。再以教育為例，學位是否足夠當然重要，但如果要達到教育的目的，課程的設計也十分重要，如果課程內容忽視不同學生在文化背景、生活習慣和價值觀念等方面的差別，教育便很難達到原先定下的目的。以下，筆者將從港人出生地的角度，談談教育局最近的通識科改革，尤其在國民身分認同上，看看政府能否透過改革收到預期的效果。

加強香港居民對國民身分的認識

一般來說，在香港出生和長大的港人，他們的國家觀念相當模糊，因為無論在回歸前或後，他們從來沒有接受過正式的國民教育，就是非正式的國民教育也付之闕如。筆者講過，不少港人連自己是中國公民身分也不認識，還以為自己拿的特區護照，護照由特區政府簽發，他們就只是特區居民。

為什麼港人的國民意識這麼薄弱？歸根到柢，還是因為港人對自己的國民身分不認識、也不重視。筆者曾提議港人在申請或更換自己特區護照時，政府應進行簡單的宣誓儀式：一方面，令申請者明白，他們作為中國公民，國家有保護他們人身安全的責任，包括在外國遭遇危險時，他們可尋求國家的協助；另一方面，他們也有義務不做危害國家安全的事。或許這樣，港人的國民身分才不再含糊，也知道自己擁有這個身分的權利和義務。

不過，認識自己的國民身分只是國民教育的第一步，談不上什麼凝聚港人的愛國情懷。近日談得最多的，是香港的管治應牢牢的掌握在愛國者手中，這個「愛國者治港」的原則沒有錯，現在不少港人擔心的是，「愛國」如何定義？筆者的看法是：凡願意經過一定程序、真誠和公開的擁護國家《憲法》和《基本法》的人士，他們便應符合愛國的準則。所以說必須真誠和公開，指的是不能前言不對後語，或言行不一致；例如：不能一方面支持香港的前途由港人自決，另一方面卻承認國家擁有香港的主權和治權，這樣怎可說自己真誠的擁護國家憲法和基本法？

新移民對國家多感驕傲和自豪

愛國的標準有了定義，但如何培育港人的愛國情緒？回歸後，從內地來港定居的新移民，他們對國家過去經歷的困難和犯下的缺失，多持諒解的態度，對國家的成就和發展，也多感驕傲和自豪；比對之下，本地出生的港人，他們對國家所做的一切，常是批評多於讚賞，尤其是年輕一代，他們的態度多是負面和消極。為什麼這樣？有意見認為：年輕人所以對國家有偏見，可總結為以下兩點：一、是香港部分傳媒長期「誤導」市民，故意抹黑國家和特區政府的形象；二、是香港的教育制度出了問題，特別是通識科成為必修科後，學生被「洗腦」，成為「反中亂港」的棋子。傳媒是否「誤導」市民，自有這方面的學者分析，至於通識科是否從開始便出現問題，筆者卻有一些意見。

筆者在本專欄提過，最近通識科的改革，是一場價值觀念的爭奪戰。通識科出了什麼問題？教育局的解釋是課程太繁雜，課程和教材都有欠規範，學生沒有打好基礎便胡亂批判，所以有改革的必要。話雖如此，但明眼人都知道，政府要改革通識科，是不滿學生被「洗腦」，一面倒的支持民主派的主張，積極的參與「反國教」和「反修例」等運動，「佔中行動」中也不乏他們的影子。

通識科改革因不滿學生被「洗腦」

學生真的被「洗腦」嗎？2014年，筆者受政府的委託，進行有關退休保障未來發展的研究。報告發表後，打後幾年，不少中學生與我聯絡，因為他們正就通識科進行有關退休保障的專題研究，希望我能接受訪問。在我印象中，同學不但沒有凡政府主張的都反對，有些更幫政府解說為何全民退保不可行。可見通識科不是「洗腦」，學生曉得從不同角度分析問題，不是「老師說的，他們就認同」。

通識科現在改名為「公民與社會發展科」，內容集中討論「一國兩制」下的香港、改革開放以來的國家、互聯相依的當代世界。但改了名和精簡了內容，就能改善「從開始就有問題」的通識科？依筆者的看法，通識科所以出現問題，一是欠缺完整教材，老師找不到適合材料引導學生分析問題。再以退休保障為例，有通識科老師對筆者說：現在坊間關於退休保障的書籍寥寥可數，為了幫學生做專題研究，依賴的是網上的資料和傳媒的報道，但這些都十分零碎，立場也有欠公允。二是教學方法欠缺清晰指引，老師常感無所適從，學生很容易作出缺乏理據的批評。以上兩項如果不糾正，公民與社會發展科可能重蹈通識科的覆轍。

公民與社會發展科能否培育年輕人愛國？

新的公民與社會發展科又能否增加學生對國家的認識、培育年輕一代愛國的情懷？現在通識科老師多有這樣的感受：學生對國家是有感情的，作為老師，他們願意教導學生愛護自己的國家，也不想看見年輕人做危害國家安全的事；但他們不想看到，新的公民與社會發展科變成單向的知識灌輸，更不想學生成為「洗腦」的對象。他們更認為：如果新的公民與社會發展科失去訓練學生思考和分析的功能，在香港現有的政治和社會氛圍下，新科目不但未能培育年輕一代愛國的心，更可能挑起他們反叛的情緒，抗拒國家和特區政府所做的一切。

筆者擔心的是，有意見認為：如果本地出生的年輕人不愛國，政府大可以非本地出生的青少年取代他們，這種想法十分錯誤！因為無論是本地出生或非本地出生的香港居民，他們都有責任愛護自己的國家，也唯有這樣，香港才不會因為出生地不同而出現分裂。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授