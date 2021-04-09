愈是完善愈是失敗（文：曾志豪） (09:00)

人大常委會全票通過修改《基本法》附件一、二，譚耀宗強調「現場響起掌聲」，似乎要加強「認受性」，這個「完善」選舉是眾望所歸。

但理想很美好，現實很骨感。

如果這個選舉制度真的如此「完善」，真的得到香港人的「簽名支持」、「民調贊成」的話，那應該代表，香港的主流民意都是愛國愛黨的，既是如此，為何仍要擔心民意會選出「禍港亂黨」的當選人？

還有，如果香港真有這麼龐大的主流民意支持完善選舉，那為何要大幅收窄選舉的民選成分？

當中以取消區議會在選委會的席位，最能體現政權的虛怯。

過往區議會選舉，泛民和建制派其實互有勝負，建制一直都以「蛇齋餅糉」以及「民生主導」攻佔區議會，泛民只能在高度政治化的環境下「突襲成功」，譬如2003、2019年的超強政治選舉氣氛。但其實在2019的區議會選舉大勝後，泛民也有人提醒，不要自視過高，擔心下屆會被建制「反撲」，可見泛民也並不覺得區議會從此就是囊中物。

但政權不敢冒險，索性「一勞永逸」，把區議會的席位絕緣於選委會之中；等於告訴你，政權不相信區議會還可以落入建制派手上，政權不相信民意還會支持建制派。又或者，政權已經不願意花這麼多維穩費去得到區議會的支持。一句到尾，政權虛怯，政權自己知道，民意在自己對面，哪來什麼「熱烈掌聲」？

立法會大幅壓縮地區直選議席至20，也是反映同一邏輯：好聽一點是安全系數增加，真實情况便是政權承認得不到民意支持，所以不敢冒險。

政權不單承認失去民間支持，連工商界、專業界別，都知道「不是自己人」，所以不惜「溝淡」個別功能界別，引入大陸的團體來「中和」。所以這次選舉制度愈是「完善」，也愈是代表政權的「完敗」。

作者是傳媒工作者