採訪黃再採訪藍 就是傳媒中立？（文：陳帆川） (09:00)

據報道，原定本周播出的《鏗鏘集》，訪問了有線前記者，以及眾新聞和Hong Kong Free Press等媒體的記者，內容應該關乎傳媒如何透過讀者捐款等收費模式，以生存下去。

首先，這是全世界媒體都面臨的問題，老牌媒體如《紐約時報》，新媒體如BuzzFeed，都在摸索收費模式，不用太政治化。

第二，即使考慮政治，上述3家媒體被港台高層認為「太黃」，但什麼才是黃？上述媒體如果沒有鼓動示威，沒有呼籲投票給民主派，只是如實報道，並對當權者抱持批判態度，這其實不是黃，而只是盡傳媒的本分，監察權貴。但今時今日，做一個正常的傳媒，似乎就要被扣上黃媒的帽子。

第三，即使3家媒體真的被認為太黃，高層要求找「藍媒」訪問，平衡一下，那麼哪一家才是合適的藍媒？現實是，藍媒都似乎沒有財政困難，不用走一般網媒舉步維艱的收費模式。如果硬要找一家想賺錢、而又有客路的藍媒，已經要數到李梓敬的網紅網絡，他們正積極發展新頻道、開網店。只是，政治立場鮮明、說話毋須事實查核的網紅，跟新聞機構是截然不同的媒體，沒有可比性。舉例，他的賣貨頻道其中一條新片，題為「黃絲流傳科興疫苗會令睪（睾）丸爆炸」，港台高層真認為《鏗鏘集》應該將他們併在前述3家媒體一起探討？

因此，想以「各打五十大板」的方式去平衡報道，很多時並不現實。在今次議題上，藍媒確實不愁錢，因此沒有相關問題可探討（當然也可探討藍媒為何不愁錢，但這個能播嗎？）。又例如報道黃絲藝人被打壓，難道我們又要找一個藍絲藝人被打壓的例子去平衡？黃藝人被打壓得收入歸零，藍藝人有這樣的例子嗎？因為權力和待遇不對等，黃營所面對的困難，很多時沒發生在藍營。

看報道理據及報道需要

要看一家媒體是否中立持平，並非靠盤點藍黃受訪者比例，而是看報道理據是否紮實，以及報道需要。例如報道元朗7．21事件，自然不得不提廣傳的一段何君堯的影片，也自然要找當事人回應坊間的指控與傳聞，這一點《鏗鏘集》從不懶怠。

「中立持平」聽來冠冕堂皇，也很容易被拿來作工具，將真相「平衡」掉，情况跟以前常用的和諧、河蟹，大概差不多。

作者是新聞工作者、文化評論人