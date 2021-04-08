深圳升級口岸功能佈局 香港應更積極規劃邊境發展（文：劉國勳） (09:00)

配合港深跨界交通格局 完善接駁方案

除重建皇崗口岸之外，對岸的深圳其實已在過往基礎上大步向前，不斷更新口岸佈局、升級功能改造，對港深間各口岸都作出規劃安排，令通關格局愈加清晰完善，並計劃依託現有口岸打造新口岸經濟帶。文錦渡、深圳灣等口岸的功能也已調整，逐步落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的通關格局，即是跨境貨運在東部主要依靠蓮塘口岸、文錦渡口岸，西部則靠深圳灣口岸，跨境貨車毋須再進入深圳主城區增加交通負擔。在此格局下，港深跨境交通及物流效率都將大大提升。

重建後的皇崗口岸，未來將成為純旅檢口岸，亦是港深跨界交通「東進東出、西進西出」格局的重要一部分。而若要更加完善這一策略性交通格局，應考慮放寬對跨境私家車的口岸選擇限制。現時，擁有兩地牌照的跨境私家車，須根據配額由指定口岸過境。若一輛跨境私家車計劃由香港前往東面的深圳龍崗或惠州等地，但其所獲配額僅限從西面深圳灣口岸出入，將導致該車須由相反方向繞遠路，不單止給車主帶來不便，亦徒增深圳市區內的交通負擔。因此，未來特區政府應考慮與深圳方面積極溝通，幫香港市民爭取放寬限制，讓跨境私家車能根據實際路線所需和路况，自行選擇口岸出入境；同時於港深東部、西部及中部亦應各安排一個口岸可24小時旅檢通關，以便利人員往來，增強跨境聯繫。

至於新皇崗口岸未來的接駁安排，深圳方面將連接內地兩條城際鐵路和兩條深圳地鐵線，同時亦計劃興建地下行人路，連接福田口岸。反觀本港，接連新皇崗口岸的交通安排仍未有全面定案，遑論其他口岸的佈局。雖然保安局長曾在立法會提及，將與運房局積極研究交通便利性及各種交通工具的可行性，例如有車到達口岸及直接過關，但在這基礎上，鐵路直達口岸的安排亦十分重要。蹉跎多年的「北環線」，雖然在今年稍早終於有初步路線設計出爐，但未見提及預留支線經落馬洲河套區連接新皇崗口岸。運房局長陳帆說，會要求港鐵設計北環線時，研究興建支線連接皇崗口岸、河套區（港深創科園）一帶的可行性及效益，又稱將來的北環線支線或會延伸至內地範圍。將來北環線的有關路線設計，應更積極考慮設立皇崗口岸站，便利市民及旅客往來過關。

佈局口岸配套基建 輻射新界北發展

除了交通接駁之外，口岸周邊地區的配套基建設施亦不可忽視。然而，香港一直視口岸為兩地人員往返通勤及跨境交通的基建，周邊地區基本上仍原封不動。以新開通的蓮塘口岸為例，雖然在疫情影響下目前只開放貨運，但全面啟用後，蓮塘口岸將成為本港首個可讓香港居民徒步到達的口岸區，有利港深兩地交流更加頻繁。但是現時蓮塘口岸周邊的配套，只有連接新界公路網的「香園圍公路」而已。特區政府雖然一早就於香園圍附近預留約56公頃的土地作科學園和工業邨發展，但到如今都未有確實的土地使用方案，仍然在做研究。

未來，新皇崗口岸實施「一地兩檢」後，將騰出超過20公頃的香港土地。特區政府表示會積極研究這20多公頃土地的用途，但其實真正關鍵不單止在這20多公頃，而在於應該捉緊時機落實「基建先行」，盡快完善周邊基建配套；並且配合附近興建中及已規劃的項目，例如河套創科園等，充分考慮將來新發展區帶來的大量人口增長，進一步將佈局輻射整個新界北、新田／落馬洲地區，通過積極發展口岸經濟，創造更多就業機會，亦帶動區內房屋項目發展。

港深一河之隔，為何會相差甚遠，正正是因為香港被漫長的研究拖慢進度，以及政府見步行步，對口岸佈局及周邊土地發展都欠缺全面規劃和長遠考慮。未來政府各政策局及部門應更加緊密溝通合作，並理順程序，提高效率，對香港各個口岸及邊境用地，開展全盤規劃佈局，帶動新界北發展成未來大灣區新的中心。

作者是立法會議員