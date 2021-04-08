抗疫政治還未終結（文：王慧麟） (09:00)

美英為何急於宣布疫情受控？

美、英雙帝為何急於宣布疫情受控呢？一個說法是，因為疫症一日未受控，一日國家生活未能回復正常，嚴重影響正常的經濟活動。但更重要的是，美英雙帝是國際金融中心所在。現在好多金融交易，雖然可以網上處理，但是金融界人士習慣早上在倫敦上班、晚上到紐約開會，隔天又飛去迪拜食飯的「飛人生活」。金融市場到底也是人與人交流的行業，因此盡早宣布抗疫勝利，大家專心搵錢，方是經濟回復正軌的做法。

另外更重要的是暑假檔期。對一些國家而言，旅遊是經濟命脈所在。暑假是一個相當重要的旅遊旺季。假如美英雙帝以及歐洲各國，在暑假之前，還沒有做好遏止疫情的措施，一些依賴旅遊賺取外匯的國家，打擊會更慘重。所以，一些國家如泰國，早前就放風，指出打完兩劑疫苗的人士，可以不受入境後隔離的限制，加上他們早前已延長免簽證的日子期限，主要還是想盡快吸引旅客回流。至於阿聯酋迪拜，更表面抗疫，實質做法相當寬鬆，希望旅客既然無處可飛，不如試去迪拜旅遊。

所以，世界經濟重回正軌的關鍵，在於暑假之前，可否做到一定程度的疫情受控，盡快減少人員往來的限制。這裏有兩點：

（1）疫苗護照的推動及使用

其實最早提出疫苗護照的構想，來自航空界。不過不少國家反對這做法，因為由航空公司定下疫苗護照的標準，不如各國自己處理，以免有私隱外泄的風險。

但是，疫苗護照的做法，最終還是要提上日程。因為一些國家如歐盟的希臘，需要靠旅遊業支撐經濟。即使外地遊客還未可以到來，但至少歐盟內部都可以做到人員往來。由於歐盟等正積極推動疫苗護照，相信全球其他國家都需要做一些類似疫苗護照的做法，以作回應。

然而，推動疫苗護照的最棘手問題，既是各國該承認哪幾個品牌的疫苗，也是一個涉及各國的互惠性（reciprocity）的操作：即是假如歐盟容許他國已打了某個品牌疫苗的旅客，可以免除入境前後的檢疫限制的話，歐盟也會同樣要求他國，容許歐盟國家的旅客，得到同等待遇。這可是一些現在採取嚴厲入境檢疫措施的國家（如澳洲）需要面對的頭痛問題。

（2）疫苗政治的問題

隨着美英雙帝的疫情有受控的迹象，美英雙帝就有過剩的疫苗，送給其他國家。無可否認，這些由美英雙帝製造的疫苗，其醫療效果較佳，較為人民接受，相信一些發展中國家亦希望取得這些疫苗。在此情况下，西方國家會否把疫苗援助與國際政治議題掛鈎呢？即是發展中國家若要取得這些疫苗，以至相關的醫療援助，在政治議題上會否需要與西方國家的取態一致呢？

雖然美帝政府（如國務卿布林肯）說不會搞疫苗政治，但如果西方國家將疫苗輸出與經濟援助，又或者與氣候轉變以至人權議題掛鈎的話，相信一些發展中國家不得不為此與西方國家結盟。未來半年，我們需要密切留意的，不單是美中兩國的爭霸，更要留意美英雙帝如何利用疫苗，推動其國際政治議程的操作。

作者是時事評論員