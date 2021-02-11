同道中人怎麼辦：從「一個14億人古文明的現代化」透視中美關係（文：洪清田） (09:00)

歷史考驗中美是否一起「找尋客觀性」

「14億人古國怎樣走向世界、對待世界，世界原先秩序與要角怎樣對待新進古國」是這時代人類的「共業／共孽」，原則原理上需要世界（包括美國）的幫助，世界需要中國的合作。歷史考驗中美，第一、二大國，是不是一起「找尋客觀性、服膺客觀規律」的同道中人。誰更趨近「客觀性及客觀規律」，要由世界人民來評價；誰更趨近，誰便在當今中美關係和世界地位中獲得更大主動權和主導權，也在人類歷史上記一筆。

「全民心聲」衍生「全民戰略」

阿拉斯加一如70年前朝鮮的冰天雪地，中美「高層次戰略對話」一如搶攻上甘嶺碉堡炮口。美國開場白提台灣香港新疆，楊潔篪16分鐘「鞭笞」美國，劃下（台、港、新）問題的「內政、主權」紅線。他「脫稿」可能是出發前預備，測試拜登，也給美國新的「斯文」團隊一個下馬威。但其實也不必預備，所講的是任何一個官員（包括翻譯員）長期積壓、滾瓜爛熟的了，也是200年來不時間斷出現的「全民心聲」。如今「全民心聲」衍生「全民戰略」，往下仍會在中美關係和一般中國對外關係中，發揮思想及情緒的導向作用。這正是問題所在。

美國換總統後，拜登沒把特朗普政策「撥亂反正」，而且久久才和習近平通電話，中國不斷要求中美「高層戰略對話」，美國以為中國肯來冰天雪地的美國（阿拉斯加）是示軟，中國被動中卻主動奇襲，一番豁出去的深層次民族文化心理情結、政治哲學和世界觀的「表白」，對美國「嗆聲」夾雜「勸善」。這是典型的中國／中共文化。美國團隊完全被動，據說對西方媒體說「和日本和韓國談，不是這樣的」。

四層面聯繫與轉化 如「量子糾纏」

中國被動中主動的「非常外交」（undiplomatic）手段，達到戰術上（tactical）的預期傳達信息和震懾效果，卻也警醒歐盟德法等國，助美國拉幫結派。中國不單付出形象上、地緣政經與國際外交場上的代價，而是把自己和西方及世界推向新的對峙軌迹。辯證地看，中美「坦誠、有益對話」（自覺and／or不自覺）捲進一場千百年的文化「量子糾纏」（quantum entanglement）。中美關係從此不一樣，中西方和世界從此不一樣。中美都須重新認識身處什麼境地。

古今文明對流、衝突與融會、轉化的歷程及其「客觀性及客觀規律」，在四層面運行。第一層是軍事科技、實力及佈陣；第二層是經貿金融實力；第三層是制度組織的體系運作效益及決策質素；第四層是理論建設與意識形態述說及文宣。四層內裏及之間虛實聯繫與轉化如「量子糾纏」。不論中美雙方怎樣美或醜化想像對方，和「平／仰／俯視」對方，有沒有幻想、是不是拋棄幻想，這是雙方共處的客觀處境，必須進入，不以各自的主觀意願而轉移。

中國又一次欠「自視內省」

當今中美關係和爭持世界地位，跟二戰後的美蘇冷戰大不同。

當年美蘇之爭，是美蘇之間四層面的「量子糾纏」。蘇聯第一層沒輸（甚至曾在科技太空軍工領先），輸在第二、三層，但第二、三層的內熔和崩塌是由第四層帶動。

中共百年，第三、四層是從無到有和奪取政權的主力之一；如今中國也是靠第三、四層維護第一、二層。中國現今的問題是又一次欠（正確）「自視內省」。

當今「信息通訊科技」（ICT）之世，第四層尤為重要。第一、二層的爭持有長遠成熟及明確共遵的遊戲規則可循，一旦失控便大有可能互相毁滅（當年美蘇），所以各方寧虛實進退、不易對決。第四層「理論建設與意識形態述說及文宣」不是新生事物，但在ICT年代，本質和形態、動靜邏輯及機制都大不同，不知黑天鵝和灰犀牛是怎樣的、在哪裏、會怎樣出現。

第四層涵蓋現代普世價值觀及全球公道正義公信、形勢對比、國際秩序、同理心溝通與勸善、自省自制、話語權及論述權。當今之世，攻守之勢在第四層的「思想、理論、話語、文宣、價值觀」，它本身是（和平理性進入正反面、對等公正競爭）戰場市場，它在空氣無線波裏或真空的勝敗進退，直接波及第一、二層的戰場市場。

中共（尤其1949年前）拿手由第四層帶動第一、二、三層，四層有機結合和辯證法統戰出神入化。當權後，毛澤東迷信唯心自閉的第四層而變質，中國勝利冲昏頭腦，忘其所以，四層全開動、沒自省自制，妄想要超越及領導世界，掉進冒進盲點誤區黑洞，威力影響至今。奈爾（Joseph Nye）的「軟實力」和希拉里的「巧實力」不外零星淺薄末技。

美國民主要由世界評價 中國現代化也要

70年來，中國戰鬥時有內宣外宣，平時幾十萬人理論研究、鋪天蓋地佈道大會；正或非正式外交、任何體育文化學術藝術表演場合，中國都四層聯動。這次楊潔篪改變角色，引爆200年來的中國焦慮及焦躁，但仍保持非常「外交」（diplomatic）的正反虛實真假說辭，為美國的福祉籌謀和規劃好藍圖，信手拈來對美國「嗆聲」夾雜「申訴／表白／勸善」。他不單「平／俯視」美國，而且替美國算命，為國際社會定下「外交」（diplomatic）規則。這樣既站穩本身立場，兼顧美國利益和世界大局，站上世界公理公義高位，為人類着想、蒼生為念、立德立言。

美國似學到些少中國第四層的理念敘事話語法。楊潔篪說「美國沒（實力）資格」；布林肯坦然承認美國有問題，但透明面對和努力修正。這絕非「示弱」，而是「示強」，上到不敗「低地」，也給中國一個示範。中國200年來面對西方排山倒海衝擊，前仆後繼上下求索「怎麼辦」，內因外因交纏，反覆折騰、甘苦備嘗，他上到「高地」明批中國「一國之內」（迄今）有問題不透明不面對和不修正，內內外外講也不讓人講，近乎自閉自信。

余英時說應從中國的內在看中國傳統，黃仁宇說應從中國的內在看中國。沿布林肯開頭的這個「低地／高地」交替使用的大方向，美國可以順理成章進入中國的內在、學中國軟硬虛實進退，更主動客觀正反分析中國層層心魔和歷史歷程，拿回主動主導。楊潔篪說美國不代表國際社會和國際秩序，美國（民主）不僅由美國人評價，也要由世界評價；同樣，中國（現代化／復興）不僅由中國人評價，也要由世界評價。

如果美國可以本着庚子賠款的同理心和勸善精神，正反面看中國，幫中國解心結，對中國勸善（台、港是中國的人文寶藏，以及「民族國家」的定義和條件，告訴中國怎樣才能成為民族國家），21世紀或可少一場災難，為文明轉化創新模式。

如美幫華解心結 21世紀或可少一場災難

美國／西方要轉變調整策略，先要和中國一樣認真結合中西古今、補現代化歷程的課。這方面中美是同道中人。

作者是香港學（Hongkongology）協會主席