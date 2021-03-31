他朝君體也相同（文：馬仲儀） (09:00)

今日香港光怪陸離

今日香港真的光怪陸離：

立法會不再是議政的地方，變成了按掣派錢的胡鬧劇場；

進行醫療程序的地方一向不准拍照，因為要尊重病人和醫護人員的私隱，任何公關拍照應到場外進行；若之前已經取得場內所有人的同意，為何不拿下那「不准拍照」的標語？

一個在美國取得政治相關學科碩士學位、女兒在英國生活的政客，表達不滿外國批評新疆血汗棉花的方法，竟然是公開對着自己一堆名牌衣服說以後不再購買和穿著；

十二港人雖然在香港已被控告，但仍未判罪，特首竟然把他們說成是「逃犯」；當中8人在深圳服刑期滿，被送回香港，有關部門竟然不通知家屬，他們只好在街上對着駛進警署的車輛呼叫掛念的親人；有些人在沒有律師陪伴下錄口供；8人中的李宇軒，在筆者執筆之時仍下落不明。

大家心中疑惑：香港往後的日子會怎樣？我想街道仍會車水馬龍，人們仍會趕着上班，但無論公共行政、經濟、法治、民生、道德文明都急速下滑，大家浮沉在痛苦和恍惚之中，不能分辨「完善」和「倒退」。

生活剩下了什麼？沒有「忠誠」二字在前面的人，參與議會政治恍如跳崖；沒有像樣的候選人，選票只可留白；不要再幻想還有合法的遊行、集會，讓你表達對政權的不滿；有識之士不能說真話，一般人更不能高呼公義良知；新聞報道只見官員在吹噓，大部分節目都是沒靈魂的，掙扎的記者都被解僱，甚至控告。

還有什麼可做？

那麼，「200萬加1」的你我還有什麼可做嗎？趁着現在還可以，我們應多點為那些正在受逼害的人送暖；庭上旁聽、庭外守候、送車和書信往來，是微小卻實在的事。政權必然篡改歷史，令後人忘記犧牲的人，誤解義人的善行，我們每人要盡量記錄身邊的一切，好讓他日共建我們的「光州5．18民主和平紀念館」。我近日很喜歡一個叫「我地有筆」的面書專頁，他們為每位因民主派初選而被控告的人都寫了篇有血有肉的簡介，讓大家知道他們無論是什麼光譜、知名度高低、年資深淺，都是憑着自己的理念在民主路上一步步走，值得尊敬。

往後的日子，同路人可能要花時間慢慢尋找對方，因為我們不能再在言行上鮮明地表達立場，大家只能在生活中以一個眼神、笑容相認；珍惜、包容和互相提點，才能令我們的心靈不至枯涸。

社會上愈來愈多人和媒體散播嘩眾取寵、揑造事實、煽動批鬥的言論。有人覺得要把它們傳開和加以譴責，我認為說的人明顯都不顧良知，譴責很難奏效，倒不如無視它們，不讓那些負能量蔓延。

有些人難以接受香港這樣的轉變，決心到外地尋找新的生活，也希望子女能接受到正常的教育。網絡上有很多香港人，與大家分享自己在外地生活、置業、投資和子女教育的心得，把香港人那種積極投入生活的特質發揮出來。與此同時，大家可否也回想一下，為什麼西方國家今天向香港人打開移民的方便之門呢？2019年的社會運動為大家帶來了很多的痛和回憶，這些真是團結香港人的根，大家不能輕易忘記。不少年輕人為那場運動付出了很多，他們當中有些流落在外，但願外地港人也能關顧他們。

最後，今天香港還有一班自鳴得意的人，只想跟他們說一句：他朝君體也相同。

作者是醫生