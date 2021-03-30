新疆棉爭議應獨立調查解決（文：劉進圖） (09:00)

中西會否經濟脫鈎的試金石

新疆棉爭議不單關乎服裝行業，它實際上是中國與西方國家會否經濟脫鈎的試金石。這次被共青團與《人民日報》點名批評的跨國服裝品牌，許多是執市場牛耳的龍頭企業，多年來在中國作了巨額的投資，建立了龐大的生產供應鏈，以及廣泛的銷售渠道，是內地消費者非常熟悉的品牌，是在全球化趨勢下、全面融入了中國市場的西方企業。如今，這些企業面對一個兩難的抉擇——假如不表態支持新疆棉，就可能被逐出中國市場；假如表態支持新疆棉，卻可能被西方消費者唾罵，甚至被美國制裁。

跨國企業連緘默權也沒有

面對這樣的政治風潮，大部分跨國服裝企業渴望有緘默的自由，即既不表態批評中國，不議論新疆是否涉及「種族滅絕」或「強迫勞動」，也不表態挺新疆棉，總之衣服產品的標籤上，按照每個銷售地區法例要求，寫上正確的原料來源地和生產地，就履行了企業的責任。假如可以這樣，跨國企業或者會選擇在中國銷售的產品使用中國棉花，在西方社會銷售的產品則避免使用中國棉花。然而，近日的事態發展顯示，跨國企業連緘默權也沒有，也做不了雙面人，只要不表態挺新疆棉，就要承受被杯葛及驅逐的極大風險。什麼時候，外企在中國做生意要冒這樣大的風險？就算逼得部分外企「跪低」，表態挺新疆棉，不表態的全部趕出中國，這個結果對中國好嗎？

邀國際專家實地調查 可展示問心無愧

其實，跨國服裝品牌只是追隨瑞士的良好棉花發展協會的報告，在新疆棉花是否涉及「強迫勞動」爭議未獲有效解決前，暫停使用新疆棉。中國要化解這場危機，正面的做法是視之為貿易糾紛，邀請世界貿易組織派遣專家隊伍，前赴新疆實地考察，或者視之為勞工權益問題，邀請世界勞工組織派遣專家隊伍，到新疆與棉花工廠及採棉工人交談，這個方法就像邀請世界衛生組織派專家去武漢調查新冠肺炎一樣，無論專家團隊調查後是否有一致結論，最低限度可以向國際社會展示，中國問心無愧，願意按國際慣常規則，藉獨立調查解決糾紛。

假如不考慮這個做法，一味批鬥瑞士那個組織，斥之為政治陰謀，只會刺激國民的排外情緒，到了有一天，當Nike和Adidas也被迫離開中國市場，還有什麼西方企業夠膽來中國經營？屆時中國市場將實現全面與西方社會脫鈎，美國政府費盡心思都無法達成的事，在中國一場接一場的愛國政治運動下，很快便成為事實，這是北京領導者樂意看到的結局嗎？

作者是資深傳媒人