水貨客絕迹北區 私煙黨卻很猖獗（文：羅庭德） (09:00)

私煙檢獲量破紀錄 從螞蟻搬家到貨運

過往，私煙黨多以螞蟻搬家的方式，依靠水貨客帶貨入境。在封關後，他們別無選擇，鋌而走險地改以貨運入境。根據政府2020年12月初公布的數字，海關當年偵破私煙案涉及1.91億支私煙（涉及稅款為3.64億元），打破過去20年紀錄。近月，執法部門亦在北區搗破多宗私煙案件，包括在打鼓嶺私煙倉檢獲價值約4600萬元私煙，及在粉嶺公路的貨車上檢獲總值約1000萬元加熱煙和未完稅香煙，是近4年最大宗加熱煙案件。基於地理位置鄰近貨運關口，而且鄉郊地區亦有不少人煙稀少的貨倉，加上區內亦有不少公共屋邨市場，北區自然成為私煙集團的重鎮，而其出沒亦嚴重影響區內居民的生活。

踩線建倉派傳單 覆蓋鄉郊及屋邨

鄉郊地區時常出現爆竊案，居民對陌生人皆格外小心，近月不少居民向我反映有人經常上門踩線，更時常有輕型貨車出入，疑似建立貨倉，令他們十分憂心。同時，在不少區內的公共屋邨，如祥華邨及華心邨等，皆屢次出現有人上樓派發私煙傳單，而保安只視為一般傳銷員闖入屋苑事件處理，並沒有進一步處理事件。須知道，私煙與其他的產品或服務存在本質的分別，因為販賣私煙就是違法罪行，任何人協助銷售皆是罪犯，屋邨保安不能輕易地放走他們。誠然，私煙集團背後受黑社會操控，而且亦涉及非法入境者參與，就如執法部門在打鼓嶺私煙倉案拘捕3名非法入境者。若犯罪集團匿藏在鄉郊地區內，會對該區居民造成嚴重的安全隱憂。

加強跨部門協作打擊 增加罰則震懾罪犯

私煙問題猖獗，與私煙黨經營模式日漸成熟有關，從運輸、包裝、銷售，以至公然到士多及報攤兜售貨物，甚至近年興起的網上平台銷售，早已變成集團式經營。

要徹底解決問題，政府應增撥資源予海關，然後加強不同部門，包括房屋署、警方之間的合作，如要求房屋署發現有人派發私煙傳單時，應立即報警，進行拘捕或其他跟蹤行動。

早前，媒體亦曾放蛇發現私煙集團利用網上平台售賣私煙，更利用學生作「艇仔」交收，情况令人擔憂。就此，執法部門應更積極合作，打擊網上平台銷售，而政府更應加強教育年輕人私煙的禍害。

最後，根據現有法例，任何人處理、管有、售賣或購買私煙均屬違法，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，以上罰則與經營私煙可獲龐大的利潤並不相稱，政府必須提高監禁的罰則最少一倍，以收阻嚇作用。

疫情逐漸好轉，疫苗接種計劃亦已開始，我們距離與內地重新開關的日子不遠，意味着水貨問題將會重臨。同時，開關亦會讓私煙黨重啟客運帶貨，令私煙問題更加嚴重。作為區議會主席，我期望政府有關部門應把握時間，消滅更多私煙集團，為社區除暴安良。

作者是北區區議會主席