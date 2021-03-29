「舊泛民」自陷困局 「新泛民」蓄勢待發（文：盧文端） (09:00)

新選舉制度屬基本制度長遠安排

為了方便討論，筆者需要解釋一下何謂「舊泛民」與「新泛民」。「舊泛民」是指已經存在且被外界認定為泛民，而不接受新選舉制度的政團及人士；「新泛民」則是指正在冒起且自我認定為泛民，但接受新選舉制度的政團及人士。

人大決定的用詞雖然是「完善香港選舉制度」，但實際上是構建新的選舉制度，這是落實「愛國者治港」的長久之計。對此，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍講得很清楚：「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，是推進「一國兩制」事業的時代呼喚，落實「愛國者治港」原則當然需要多措並舉、綜合施策，而其中最關鍵、最急迫的是要完善相關制度，特別是要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。

港澳辦常務副主任張曉明在人大決定有關情况的發布會上，對完善香港選舉制度的重要性和長遠性有這樣幾點描述：一是體現了習近平總書記的治港方略，在「一國兩制」實踐進程中具有重要里程碑意義；二是維護香港特區政治穩定和政權安全的治本之策，是涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量，沒有退讓的餘地；三是構建符合香港實際情况、有香港特色的民主制度。

從夏寶龍與張曉明的論述可以看到，新選舉制度屬於「一國兩制」制度體系中的基本制度，是一種長遠安排，絕非權宜之計，將貫穿「五十年不變」的後半期。完全可以預計，將來落實《基本法》規定的「雙普選」，也一定是以這個新選舉制度為基礎的「雙普選」。所有泛民人士對此應該有清醒的認識。

「舊泛民」如果現在放棄參與新選舉制度下的選舉，也就等於永遠放棄參選。有泛民政黨以為自己有點「家底」、還可以「捱過去」的想法，不過是昧於現實，不願面對新選舉制度年代的政治環境和未來發展。然而，政治是很現實的，一般的政治人物離開政壇兩三年，市民就不一定認識你了，政治生命也就差不多了，一旦不參選、不從政，就不是能否「捱過去」的問題，而是意味着結束自己的政治生命。

相信選委願為合資格泛民人士提名

人大決定對參選有嚴格審查和提名機制，有些泛民人士說，寧願放棄參選，也不會「跪求」選委提名。然而，所謂「跪求」之說，是言過其實的誇張之詞。張曉明講得非常清楚，泛民裏面也有愛國者，他們將來仍然可以依法參選、依法當選。這也就是說，在新選舉制度之下，合資格泛民人士的參選渠道肯定是暢通的。

就本人所知，有些可能成為選委會委員的社會人士，都希望溫和的泛民人士能夠守住愛國者的底線，與反中亂港分子劃清界限，積極參選。因為，這對「一國兩制」的健康發展有益，對泛民自身也有好處。本人如果有幸將來成為選委，也會與這些可能成為選委的人士一樣，樂意為符合參選資格的泛民人士提名。對此，泛民應該有些自信。

有人說，泛民人士拋出「跪求」的說法，是想「逼中央」改變制度規定，方便泛民參選。這當然是不可能的。泛民應該做的，是適應新選舉制度，而不應自己困死自己，更不應奢望制度遷就泛民。

「新泛民」冒起：狄志遠、湯家驊都自稱「民主派」

泛民在以往的地區直選中，一直取得過半數的選票，這也是泛民過去所倚仗的參政「本錢」。那麼，這是否等於說，如果泛民不參選，這些選民就不參與投票選舉？當然不會。這些選民需要有人代表他們的利益在議會發聲。「舊泛民」放棄參選，就會有「新泛民」站出來取而代之。正如張曉明所說，將來香港立法會的民意代表性會更加的廣泛，在立法會裏面仍然可以聽到不同的聲音，包括批評政府的聲音。

香港政壇最近出現一個值得關注的新動向：被視為中間派代表人物的狄志遠和湯家驊，近日分別接受「香港01」和《文匯報》訪問時，不約而同地強調自己仍是「民主派」。這是「新泛民」冒起的重要信號。由此也可以看到，「新泛民」雖然會有新人，但很大一部分將會是原有泛民政黨中的人士。

「新泛民」與「舊泛民」的最大不同，就是他們接受新選舉制度，願意公開講自己愛國；他們也講民主，但不會將愛國與民主對立起來。如果「舊泛民」不能清楚界定自己愛國，而是將民主與愛國相對立，那就不是他們願否接受新選舉制度參選的問題，而是將面對被選舉制度淘汰的命運。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長