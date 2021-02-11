疫情下劏房學童視力健康的關注——由個人健康問題到公共衛生議題的初探（文：黃小慧） (09:00)

健康的社會決定因素（The Social Determinants of Health）

眼睛健康是這一代學童需要共同關注的議題，而居於劏房學童的情况，更突顯因居住環境不公平，令他們眼睛健康承受更大的風險。為了省卻租金開支，基層家庭租住一些沒有窗，或窗戶面對天井而不會打開的劏房作居所，令學童未能利用窗外的自然光線做功課，保護眼睛。加上劏房環境狹窄，家具雜物都要「高空發展」：使用碌架牀、物件向上堆放、室內掛晾衣物等，導致室內光線不足。學童往往未能使用配合身高的桌椅，確保書寫或使用電子產品的距離。筆者在家訪中發現，有不少學童需要坐在牀上，於牀上放上「枱仔」甚或取出抽屜放上木板後作書桌使用，嚴重影響視力。而且，家長及學童欠缺護眼知識，沒有糾正學童在昏暗的下格牀挨着牆壁使用電子裝置之問題，進一步加快及加深近視的情况。家長擔心學童感染，甚少外出，居住在窄小的空間，學童的眼球肌肉甚少機會得到放鬆，這也是劏房戶學童在疫情下視力極易受損的其中一個原因。

筆者攜同測光儀器量度劏房的室內光度，絕大部分家長在測試前均認為全屋燈光亮着後便已足夠。根據歐盟標準，如果要保護學童眼睛，近距離工作（包括做功課、書寫及使用電子產品）需要500個lux（勒克斯，量度光度單位）或以上，可是在40個探訪的劏房家庭中只有一戶勉強符合上述標準。而其餘的家庭在所有燈亮着後也只得200個lux或以下，遠遜於歐盟標準。由於我們的眼睛會適應室內光線的轉變，故一般家長並未察覺劏房光線不足——這個會影響眼睛健康的重要因素。

「社區發展」及「社醫共生」手法 介入公共衛生議題

學童近視是一個個人健康的問題，透過驗眼、配眼鏡可以暫時處理。然而在新常態下，學童眼睛健康問題有着共通性，包括家長及學童對保護視力的認知不足；學童減少外出，直接減少接觸陽光的機會；長時間使用電子產品等。

就上述學童眼睛健康問題，可集合資源協助基層學童檢測視力及配眼鏡，回應個人健康需要。而學童眼睛健康的公共衛生議題，則可以透過「社區發展」及「社醫共生」的工作手法介入。社工如何由學術伙伴的協助將「貼地」的護眼知識向劏房家長及學童傳遞，提升他們的健康素養（health literacy），便成為能否減低劏房學童近視風險的關鍵所在。澳洲悉尼大學公共衛生教授Don Nutbeam提出健康素養可仔細分為3個層次：功能性健康素養、互動性／溝通性健康素養及批判性健康素養。

以保護劏房戶學童眼睛健康為例，「功能性健康素養」是指家長及學童有基本理解護眼知識及應用於日常生活上。筆者透過舉行家長護眼工作坊，讓他們掌握一個前臂的長度為合適書寫及閱讀的距離。「學童曬一曬，眼睛健康又愉快」的口訣，令他們容易記得每星期有10至14小時日照是有效延遲近視發生的方法。在建立功能性健康素養後，家長能擁有較高的認知和社交能力，進入「互動性／溝通性健康素養」。筆者透過與學術伙伴的共學，學習護眼知識及方法並與家長分享，而重點是家長能有信心向自己的子女及朋友分享護眼資訊。例如一個居於唐八樓的劏房媽媽，在疫情下她選擇每天帶就讀小學的女兒到天台活動曬太陽，旨在減少女兒患上近視的機會。另一個媽媽則用一本書量度電腦屏幕與兒子的距離，令兒子上網課時保持合適的距離。這就是劏房家長在其生活處境下，切實可行保護學童眼睛健康的建議。另外一些家長成為護眼大使，透過護眼短片及社區教育，讓社區關注學童眼睛健康的重要性，將個人健康問題帶入社區成為公共衛生的議題，讓地區人士共同探索保護學童眼睛的方案。

習以為常的現象 實為「不能接受」的警號

筆者期望透過「社區工作」手法，令社區人士反思，我們習以為常的「不正常的公共衛生現象」，即香港學童早於小學一年級甚至幼稚園已出現近視的現况，實為「不能接受」的公共衛生警號。如社區需要出現上述的反思能力，社群需要擁有「批判性健康素養」的能力，即他們能進一步應用認知和社交能力，獨立分析健康資訊並應用這些資訊，有更高能力掌握和控制自身對健康不利的處境和結構性因素。

例如，學童一方面需要確保室內有充足光源，另一方面每日也有接觸陽光的機會。學童也建立正確的護眼習慣。當個人健康問題變成公共衛生議題，社區便可以參與其中謀求解決的方案，例如地區小店、教會、學校能借出場地，讓居於劏房的學童可在合適的環境下完成功課或溫習，減低學童因為環境因素而患上近視的可能；也可跟區內學校反映在網上授課的設計需要有別於面授的安排，讓學童在網課超過20分鐘便有20秒望20呎以外的遠物，有關做法讓眼睛肌肉得以休息，減少近視的風險。

最後，Don Nutbeam提出：健康素養可看作是一個風險（risk）因素，應予以控制，也可以是一個資源（asset），予以發展。但終點都不止於糾正個人的健康行為，而是要直接回應健康的決定性因素（the social determinants of health）。由上述以社區為本——劏房學童護眼計劃的例子，可見怎樣把護眼的專業知識透過「社區發展」及「社醫共生」的工作手法介入，促進社區參與及回應公共衛生議題。在過程中，令到劏房家長和學童慢慢建立自己的護眼健康素養，改變不利視力健康的個人及社會決定性因素，達至保護學童視力的目標。長遠而言，成為一個社會關注的健康議題，過程中配合不同專業，籌劃既合乎專業標準又貼地的社區介入方案，體現如英國公共衛生學權威Donald Acheson爵士對公共衛生的定義：公共衛生的「公共性」，必須有一個組織社會力量的元素。這也是「社醫共生」的精神和基礎。

（作者按：本文學術伙伴：陳浩龍博士，香港理工大學眼科視光學院副教授；蔡啟業博士，香港理工大學眼科視光學院視光師及副研究員；陳永新先生，加拿大曼尼托巴大學社會學博士、International Association for Community Development會員；協作伙伴：醫護行者）

作者是香港明愛社區發展服務高級督導主任