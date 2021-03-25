從中美會談衍生淘寶貨看到的3類人（文：陳帆川） (09:00)

說來有趣。以往中國官式活動，包括剛結束的兩會，都是沉悶的保證，反觀美國特朗普的一言一語充滿戲劇性，一度是全球媒體寵兒。如今竟然東西換位，拜登一本正經的發言成了收視毒藥，中國外交官的表現卻常常成為熱話。

當「戰狼外交」跟「平視世界」雙劍合璧，娛樂性驚人，不但大陸網民嗨翻天，香港和台灣媒體都爭相出稿，先報道精要，再上載足本影片，KOL和評論員也空群而出，佔據了YouTube流量榜半壁江山，之後還有人娛樂化地炒作「最美翻譯員」張京。

這其實有點像特朗普當年，透過語不驚人誓不休，而間接地操作媒體版面。媒體為了流量，必然鋪天蓋地，免費當傳聲筒。

商家、買家和「蠱惑的商家」

媒體和網絡吹起一股熱潮後，自然有人想辦法將流量變現。淘寶商家一向反應敏捷，但拿政治議題來玩，則屬罕見。在淘寶鍵入「中國人不吃這一套」，即有大量商品應市，包括T恤、筆、電話殼等。商人從愛國主義的情緒裏找到商機，迅速應變賺一筆，是第一類人。

這類靠熱話炒作起來的商品，很多有價無市，例如Clubhouse的邀請碼，真正成交寥寥可數。不過這次，從淘寶商店公開的成交量來看，卻似乎真有人買，亦因此仿效者眾，至今還有不少店主在互相抄襲出貨。我比較好奇的是那群買家，願意花金錢時間，透過一些不着邊際的商品歌頌祖國崛起，應該是情緒高漲的愛國者吧？他們不計較愛國過程裏的個人得失，也不計較自己有否成為他人的羊牯，是第二類人。

第三類人，最蠱惑。筆者在淘寶搜尋金句的時候，除了找到相關貨品，還找到一大堆不相關貨品，包括電腦散熱支架、毫不相干的印花T恤，甚至德國某運動牌子的內褲。這是因為部分商家看準熱潮，刻意在商品標題打上「中國人不吃這一套」，以增加曝光率。他們乘愛國熱潮的便車，透過不太誠實的操作，希望大撈一筆。這是第三類人。

這就像愛國經濟圈的縮影——有人刻意消費愛國，誠實地或不誠實地；也有很多人因愛國而消費。從前我們說人家發「國難財」，如今愈來愈多人要發「愛國財」。愛國帶來繁榮，原來有這意思。

作者是新聞工作者、文化評論人